7 شركات عقارية تتنافس لاقتناص قطعة أرض في مدينة الشروق

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 7 شركات عقارية تتنافس على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط مخازن.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع في مدينة الشروق، بمنطقة الخدمات المستقبلية.

ويسجل سعر المتر بمدينة الشروق للأرض المخصصة بنشاط مخزن خلال طروحات الهيئة في شهر مايو الماضي، نحو 2260 جنيها.

واطلعت “المال” على مستندات لهيئة المجتمعات العمرانية توضح نتيجة دراسة العروض الفنية المقدمة خلال الفترة من 1/5/2022 حتى 15/5/2022 بنظام المظاريف المغلقة.

ووفقا للمستندات، تلقت الهيئة 7عروض فنية من شركات تعمل في السوق العقارية.

وتابعت الهيئة إن هذه الشركات هي (الهجرة للأثاث والاستثمار العقاري، المنارة للتصنيع، البنا للمقاولات، الإشراق للتنمية العقارية وإدارة المشروعات، ماركت المحلاوي، إف إس للمدارس والمقاولات، محمود خليل وشركاه.

وأوضحت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء 9/8/2022.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة في الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ونصت التعديلات على إضافة بند يفيد التزام المخصص له الأرض بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع لكل المساحات بنسب تنفيذ ومراحل متساوية طبقا لمدة المشروع الصادرة بقرار التخصيص، مع إدراجها ضمن مستندات التعاقد، ويتم اعتماده من جهاز المدينة للمساحات التى لا تتطلب استصدار قرار وزارى.