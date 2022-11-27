7 شركات عالمية تشترى كراسة شروط محطة الغردقة الشمسية 

اشترت 7 شركات وتحالفات عالمية، كراسة شروط مناقصة تصميم وتنفيذ محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة.

وكشفت مصادر مسئولة بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة – فى تصريحات لـ«المال» – عن أن الكيانات تضم كلا من «تويوتا» و«هيتاشى» و«ميتسوبيشى» اليابانيين ، بالإضافة إلى شركات عربية ومصرية لم تكشف عنها.

وأضافت أن المناقصة تشترط أن يكون قائد التحالف المتقدم لها يابانيًا لاسيما أن التمويل يأتى عبر هيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا».

وأشارت إلى أن استثمارات المحطة تصل لنحو 80 مليون يورو (ما يعادل 2 مليار جنيه) عبر قرض ميسر من «الجايكا» لصالح تدشين المشروع ولمدة سداد طويلة الأجل.

وقالت إن المشروع يأتى ضمن التعاون بين مصر واليابان، وأنه من المرتقب تلقى العروض من الشركات المتنافسة خلال ديسمبر وحتى يناير المقبلين.

وأكدت أن المحطة ستقام على 500 ألف متر مربع، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطهير الأرض الخاصة بالمشروع بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية وتجهيزها لبدء التنفيذ.

وستعمل المحطة بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها تحويل ضوء الشمس إلى تيار مباشر، فيما تتولى العواكس الكهربية (Inverters)إحالة الأخير إلى تيار متردد.

وأضافت المصادر أن الشركة الفائزة ستتولى إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة المملوكة للهيئة لمدة عامين، موضحة أنه سيتم تدشين محطة بقدرة 20 ميجاوات فى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مع نظام تخزين بالبطاريات قدرة 30 ميجاوات، بالإضافة إلى مركز معلومات للطاقة المتجددة بنظام تسليم المفتاح.

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة «الأخيرة» إلى أكثر من %42 بحلول 2035 بعد وصول إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة إلى 7000 ميجاوات، متضمنة الطاقة المائية بنهاية 2021 بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجرى تطويرها بقدرات إجمالية تتجاوز 3000 ميجاوات يتم الانتهاء منها خلال 2023.