7 شركات عالمية تتنافس على محطات شمسية غرب النيل

عمر سالم سحبت 7 شركات عالمية كراسات الشروط الخاصة بمناقصة سابقة الخبرة، التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات بمنطقة غرب النيل. وقالت مصادر مسئولة بالشركة المصرية - فى تصريحات خاصة - إن الشركات تضم تحالفات محلية وأجنبية، متوقعا أن تصل إجمالى استثمارات ا

عمر سالم

سحبت 7 شركات عالمية كراسات الشروط الخاصة بمناقصة سابقة الخبرة، التى طرحتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات بمنطقة غرب النيل.

وقالت مصادر مسئولة بالشركة المصرية – فى تصريحات خاصة – إن الشركات تضم تحالفات محلية وأجنبية، متوقعا أن تصل إجمالى استثمارات المشروعات لنحو 750 مليون دولار، موضحة أن الشركة المصرية للنقل ستقوم بتوزيع المشروعات على أكثر من مستثمر.

ﻭكانت ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ قد دعت ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ منتصف ديسمبر الماضى، ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺗﻬﺎ ﻭﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻏﺮﺏ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تتلقي الشركة المصرية لنقل الكهرباء عروض سابقة الخبرة من الشركات الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼﺔ نفذت ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 3 ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﻼءة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ .

ﻭﺗﻤﻨﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻟﻤﺪﺓ 25 ﻋﺎﻣﺎً، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ ﻟﻠﻤﺤﻄﺎﺕ ﺗﺼﻤﻴﻢ وتنفيذ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ بنظام « B.O.O»، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات بموجب اتفاقية شراء الطاقة.

ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺳﺪﺍﺩ 10 ﺁﻻﻑ ﺩﻭﻻﺭ ما يعادل نحو 177 ألف جنيه ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑاء ﻛﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻣﺒﺪﺋﻰ، على البنك المصرى لتنمية الصادرات، على أن تقوم «المصرية» بدعوة الشركات المتأهلة لمناقصة سابقة الخبرة، إلى تقديم عروضها بحلول أبريل المقبل.

وحددت ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺃﻗﺼﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺸراء ﺀﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺑﻨﺤﻮ 3.8 ﺳﻨﺖ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ﻭﻫﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ «ﺳﻜﺎﻯ ﺑﺎﻭﺭ» ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﺑﻘﺪﺭﺓ 600 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ.

ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺇﻧﺘﺎﺝ %20 ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺤﻠﻮﻝ 2022 ، ﻭﺗﺴﻌﻰ إﻟى ﺠﻠﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦﺭءﻭﺱ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎ ﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺡ.