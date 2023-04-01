7 شركات سمسرة تهيمن على 98% من تعاملات الأجانب في البورصة مارس الماضي

هيمنت حوالي 7 شركات سمسرة على نحو 98% من تنفيذات المتعاملين الأجانب في البورصة المصرية خلال شهر مارس الماضي بقيادة “إي إف جي هيرميس الدولية”.

وهيمنت “إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية” على نحو 44% من التنفيذات بقيمة 4 مليارات جنيه، ثم “اتش سي لتداول الأوراق المالية” بنحو 13.9% بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وثالثًا جاءت شركة “أرقام لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 12.9% بقيمة تداول سجلت 1.1 مليار جنيه، ثم “التجاري الدولي” بنحو 11.2% وقيمة مليار جنيه.

وفي المركز الخامس جاءت شركة “بلتون لتداول الأوراق المالية” بحصة سوقية 8.6% وتداولات 788.6 مليون جنيه، ثم “هيرميس للوساطة في الأوراق المالية” بنسبة 4.6% وتداولات 417.1 مليون جنيه، وأخيرًا “برايم لتداول الأوراق المالية” بنسبة 2.6% عند 236.4 مليون جنيه.

ووفقًا للبيانات فقد واصل المتعاملين الأجانب تحركاتهم البيعية في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مارس الماضي، بقيمة سجلت نحو 3 مليارات جنيه، وهيمنوا على حوالي 10.5% خلال تلك الفترة، عقب استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام فقد بلغت قيمة مبيعاتهم الإجمالية نحو 5.03 مليار جنيه في البورصة المصرية على الأسهم عقب استبعاد الصفقات.