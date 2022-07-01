7 شركات سمسرة تستحوذ على 50% من تنفيذات البورصة المصرية الشهر الماضي

استحوذت 7 شركات وساطة مالية على 50% تقريباً من تنفيذات المتعاملين في البورصة المصرية خلال شهر يونيو الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصل “المال” نسخة منه، أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية تصدرت المشهد بحصة سوقية 18.6%.

واحتلت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية المرتبة الثانية بنسبة 6.8%، تلتها هيرميس للوساطة في الأوراق المالية 6.3%.

وجاء شركة التجاري الدولي في المركز الرابع بحصة 6%، ثم نعيم للوساطة 4.6%، تلتها مباشر 4%، وأخيرًا أرقام 3.5%.

يشار إلى أن الحصص المذكورة تتضمن السوق الرئيسية وبورصة النيل وخارج المقصورة، وشاملة السندات والصفقات.

يذكر أن شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية شركات السمسرة المنفذة لاجمالي تعاملات البورصة المصرية، خلال شهر يونيو الماضي، بحصة سوقية بلغت 18.6%.

وجاءت شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية الأوراق المالية في المرتبة الثانية بنسبة 6.8%.

واحتلت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المركز الثالث، بحصة بلغت 6.3%، ثم التجاري الدولي لتداول الأوراق المالية بنسبة 6%، تلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بحصة 4.6%.

واحتلّ الترتيب من السادس حتى العاشر كل من: “ مباشر وأرقام والأهلي فاروس وبرايم وبايونيرز”، بحصص بين 3 و4%”.