7 شركات تكنولوجيا تشارك فى معرض «أهلا مدارس»

كشف كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا فى غرفة القاهرة التجارية عن أسماء الشركات الأعضاء المشاركة فى معرض ” أهلا مدارس ” المنعقد خلال الفترة من 15 إلي 29 سبتمبر الحالى في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر .

وقال “غنيم” لـ “المال” إن الشركات السبع هي “كمبيوساينس” و”فريندز” و “برنتنج” و”اول ان وان” و”تايم تك” و”الصفا” و”دلتا كمبيوتر” موضحا أن دور الشعبة يتمثل فى تجهيز 10 قاعات للعارضين بالمجان مقابل تقديمها عروضا وخصومات للمستهلكين.

غنيم: خصومات علي أجهزة الحاسبات واللاب توب والطابعات

وأضاف أن الكيانات تقدم تخفيضات علي أجهزة الحاسبات الشخصية والطابعات واللاب توب من خلال التعاون مع عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية وجميع شركات التمويل الاستهلاكي مثل “فاليو”.

ولفت إلي أن المعرض يهدف إلي ضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين علي مستوي محافظات الجمهورية ، والحد من ارتفاع معدلات التضخم .

وكان رئيس الوزارء الدكتور مصطفي مدبولي افتتح الخميس الماضي معرض ” أهلا مدارس ” علي مساحة 6 آلاف متر بمشاركة 170 عارضا متنوعا بين أدوات مدرسية و إلكترونية ومدرسية وملابس ومنتجات جلدية وشنط .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية – فى تصريحات صحفية – أن افتتاح معارض “أهلا مدارس” يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين ومستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.