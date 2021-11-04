7 شركات تقتنص أكبر ممارسة لتوريد كابلات كهربائية بقيمة 2.5 مليار جنيه

اقتنصت 7 شركات محلية أكبر ممارسة لتوريد كابلات كهربائية جهد متوسط بقيمة 2.5 مليار جنيه وإجمالى أطوال تصل إلى 2266 كيلومترًا.

وقامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بفتح المظاريف المالية للشركات المتنافسة، وذلك بمكتب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أمس الأربعاء.

وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة -فى تصريحات لـ«المال»- أن الشركات السبع الفائزة بالممارسة تضم كلًا من «إيجيتك السويدى» و«إنيرجيا للكابلات» و«كابلات مصر» و«الجيزة لصناعة الكابلات»، و«العالمية للكابلات»، و«الجيزة باور» و«الصينية للكابلات»، لافتة إلى أن كل منها حصل على أمر توريد بنسبة معينة لم تفصح عنها المصادر.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب أن يبلغ إجمالى قيمة عقود التوريد الخاصة بالكابلات 2.5 مليار جنيه، يتم سدادها عبر المشروعات الاستراتيجية لكل شركة كهرباء تابعة للقابضة، تمت لصالحها الممارسة.

وقامت شركة شمال القاهرة بطرح الممارسة مطلع أكتوبر الماضي، وتم فحص العروض الفنية المقدمة بالتعاون مع لجنة الاحتياجات المشكلة من «القابضة لكهرباء مصر»، بحضور مندوبي الشركات المتنافسة.

وتصل قيمة التأمين الابتدائى لنحو 10 ملايين جنيه وبنظام المظروفين، وسيتم توريد الكابلات لصالح 8 شركات توزيع كهرباء بعد استلام الكابلات بمخازن شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، على أن يبدأ التوريد من الكيانات الفائزة خلال 3 أشهر من فتح المظاريف المالية.

وتستحوذ شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء على نحو 485 كيلومترًا من الكميات المطروحة فى الممارسة، تليها «شمال الدلتا للتوزيع» بنحو 431 كيلومترًا، ثم «مصر الوسطى للكهرباء» بواقع 405 كيلومترات، و«البحيرة» رابعًا بواقع 295 كيلومترا، ثم باقى الشركات تباعًا.

واشترطت الممارسة فترة ضمان بنحو 18 شهرًا من تاريخ الاستلام والاختبار، كما يتم خصم نحو %2 فى حالة الارتجاع، على أن يكون التسليم بمدد متفاوتة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر بحد أقصى.