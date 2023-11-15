7 شركات تفوز بمزاد القطن فى محافظة الغربية بسعر 13280 جنيهًا

اقتنصت 7 شركات عاملة في مجال تجارة القطن، مزاد محافظة الغربية لمحصول جيزة 94 بسعر تراوح 13000 و13280 جنيها وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمحصول المنعقدة خلال الساعات الماضية.

وكشفت المصادر لـ”المال”، أن شركة “مصر لحليج الأقطان” فازت بـ 2,242 قنطار، ثم “الإخلاص” 1500 قنطار “أبو مضاوي” 758 قنطار.

وذكرت المصادر أن شركة “المجد” استحوذت على 315 قنطارا و”أبو سعدة” 997 و”اليامسين” 365 و”الفيروز ” 216 قنطارا.

وتقوم منظومة تسويق القطن برئاسة مصر لحليج القطن، بالإشراف على إجراء المزادات فى الوجهين البحرى والقبلي، وتضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتجارة وقطاع الأعمال وجمعية القطن ولجنة تجارة القطن بالداخل، وهيئة تحكيم القطن.

وبحسب تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح، فإن إجمالى المساحة المزروعة بالقطن الموسم الحالى فى الوجهين القبلى والبحرى بلغت 255 ألف فدان بإنتاج كلى متوقع أن يصل إلى حوالى 1.8 مليون قنطار.

وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من جنى المحصول بمتوسط إنتاجية 9.5 قنطار للفدان من مختلف الأصناف.

يشار إلى أن المساحة المزروعة من محصول القطن للعام الماضى 2022 سجلت 336 ألف فدان قطن معظمها فى محافظات وجه بحري، حيث حققت إنتاجية بلغت نحو مليونين و500 ألف قنطار قطن وهو ما وضع مصر فى المرتبة الثانية عالميا فى الأقطان الطويلة خلف الولايات المتحدة الأمريكية.