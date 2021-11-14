7 شركات تتنافس لشراء قطعة أرض بنشاط سكني تجاري في مدينة العبور

تتنافس 7 شركات مختلفة على شراء قطعة أرض بنشاط سكني تجاري في مدينة العبور.

واطلعت “المال” على مستندات لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تخص تلقيها 7 عروض مختلفة، من شركات الاستثمار العقاري لاقتناص قطعة أرض في مدينة العبور، بالمنطقة الترفيهية بلوك 22-25.

وأوضحت بيانات هيئة المجتمعات أن الشركات هي طيبة للتخطيط العمراني، البرمبالي للمقاولات والاستثمار والتجارة العامة، اللوتس للاستثمار العقاري، ال صيام جروب للتنمية العقارية، مصر هولندا للاستثمار السياحي والفندقي، كريتيف كونستراكشن كومباني، والأهلية التجارية.

مدينة العبور

وطبقاً لبيانات الهيئة، تم قبول العروض الفنية للمظاريف المقدمة من الشركات، على أن يتم الفتح المالي للشركات

يوم الخميس الموافق 18/11/2021.

جدير بالذكر أن المجتمات العمرانية تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ نهاية مارس العام الماضي، بحيث يتم طرح الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.