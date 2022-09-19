7  شركات تتسابق لاقتناص طرح بالمنطقة الشريطية ببرج العرب الجديدة

كشفت بيانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن هناك 7 شركات عقارية تتنافس للحصول على قطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى إدارى بمدينة برج العرب الجديدة.

وأشارت الهيئة إلى أن قطعة الأرض تقع فى مدينة برج العرب الجديدة، وتحديدًا بالمنطقة الشريطية المتجاورة الخامسة، وتبلغ مساحتها حوالى 1690 مترا مربعًا.

واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، والتى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض خلال شهر يونيو الماضى، وبنظام المظاريف المغلقة.

وذكرت الهيئة أن الشركات هى المجموعة الاستثمارية للتنمية العمرانية، والمتحدة ستيل للمشروعات الصناعية، والتوحيد للملابس الجاهزة، وأكاديا للتنمية العمرانية، والتعمير للاستثمار العقاري، والفريدة للتنمية العمرانية، والأندلس لتجارة الملابس الجاهزة.

وأكدت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيًا، ومن المقرر الفتح المالى لها يوم الأربعاء المقبل، ومن الملاحظ تنوع مجالات عمل تلك الشركات ما بين الصناعى، وتحديدًا فى مجال الملابس الجاهزة والحديد، وأخرى تعمل فى مجال التطوير العمرانى.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم طرح الأراضى المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، فى الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أجرت عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.

ووفقًا لموقع الهيئة اللإلكتروني، تم إنشاء مدينة برج العرب بقرار رئيس الجمهورية رقم 506 لسنىة 1979، وتقع على بعد 60 كم من مدينة الإسكندرية و7 كم من الساحل الشمالى .

وتقع المدينة غرب محافظة الإسكندرية، إذ يحدها من الشرق مطار برج العرب الدولي، ومن الغرب مركز الحمام، ومن الجنوب حى العامرية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة نحو 47 ألف فدان، بعدد سكان يصل لنحو 177 ألف نسمة، ومن المستهدف الوصول لنحو 750 ألف نسمة.

ويسجل إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة نحو 51051 وحدة، منها 9753 وحدة منفذة بمعرفة الهيئة، و21647 منفذة بمعرفة القطاع الخاص.

ويصل إجمالى عدد وحدات الإسكان الإجتماعى لنحو 13392 وحدة، و624 وحدة إسكان متوسط دار مصر، ويبلغ إجمالى الاستثمارات حوالى 5.9 مليار جنيه، تتوزع بواقع 815.548 مليون جنيه فى قطاع الإسكان، 299.569 مليون جنيه فى قطاع الخدمات.

واستكمالًا لبيانات الهيئة المتاحة على موقعها الإلكتروني، تبلغ استثمارات قطاع المرافق نحو 4.8 مليار جنيه، و29.829 مليون بقطاع الزراعة.

وتتميز مدينة برج العرب الجديدة بتنوع الوحدات والمرافق والخدمات الموجودة بها، أبرزها المدارس والجامعات والحضانات، والبنوك والنوادى الرياضية، والمراكز الترفيهية والطبية والإدارية، ومخطات السكك الحديد.

وتضم مدينة برج العرب الجديدة عددًا من المعالم البارزة منها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تم إنشاؤها بشراكة بين الحكومة المصرية واليابانية، وصالة برج العرب للألعاب المغطاه، وبناؤها فى عام 2019، لتستضيف المباريات الدولية الهامة، ويمكن أن تسع 450 متفرج.

وتضم أيضًا مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وتم إنشاؤها بالشراكة مع المصانع والشركات الموجودة بالمنطقة.