سيــارات

7 سيارات تتراوح أسعارها بين 900 ألف ومليون جنيه

المال- خاصتتدخل الأسعار في حسم كثير من القرارات الشرائية بسوق السيارات المحلية؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة.وإن كان البعض يقلل من تاثير الأسعار يقل بالنسبة للسيارات الفارهة نظرًا لكون أصحابها من ذوي الدخول المرتفعة؛ فإن العامل السعري يمارس تأثيره أيضًا عند التفضيل بين السيا
4:08 م, الأثنين, 20 أغسطس 18 4:08 م, الأثنين, 20 أغسطس 18

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المال- خاص

تتدخل الأسعار في حسم كثير من القرارات الشرائية بسوق السيارات المحلية؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة.

وإن كان البعض يقلل من تاثير الأسعار يقل بالنسبة للسيارات الفارهة نظرًا لكون أصحابها من ذوي الدخول المرتفعة؛ فإن العامل السعري يمارس تأثيره أيضًا عند التفضيل بين السيارات المنتمية لذات الشريحة الفنية.

فيما يلي عرض لـ 7 سيارات تتراوح أسعارها بين 900 الف ومليون جنيه.

مسلسل

السيارة

السعر بالألف جنيه

1

مرسيدس  Avantgarde  C 180 A/T

905

2

تويوتا فورتشنر A/T 2WD

924.9

3

BMW 330 A/T luxury

930

4

مرسيدس  C 180 A/TEstate Avantgarde

950

5

BMW 418 A/T M-sports

966

6

ألفا روميو جوليا A/T F/Oتيربو

999

7

تويوتا فورتشنر A/T 4WD

999.9

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