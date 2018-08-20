سيــارات

7 سيارات تتراوح أسعارها بين 900 ألف ومليون جنيه

المال- خاصتتدخل الأسعار في حسم كثير من القرارات الشرائية بسوق السيارات المحلية؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة.وإن كان البعض يقلل من تاثير الأسعار يقل بالنسبة للسيارات الفارهة نظرًا لكون أصحابها من ذوي الدخول المرتفعة؛ فإن العامل السعري يمارس تأثيره أيضًا عند التفضيل بين السيا