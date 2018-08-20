7 سيارات تتراوح أسعارها بين 900 ألف ومليون جنيه

المال- خاص
تتدخل الأسعار في حسم كثير من القرارات الشرائية بسوق السيارات المحلية؛ خاصة بالنسبة لشريحة السيارات الاقتصادية والمتوسطة.
وإن كان البعض يقلل من تاثير الأسعار يقل بالنسبة للسيارات الفارهة نظرًا لكون أصحابها من ذوي الدخول المرتفعة؛ فإن العامل السعري يمارس تأثيره أيضًا عند التفضيل بين السيارات المنتمية لذات الشريحة الفنية.
فيما يلي عرض لـ 7 سيارات تتراوح أسعارها بين 900 الف ومليون جنيه.
مسلسل
السيارة
السعر بالألف جنيه
1
مرسيدس Avantgarde C 180 A/T
905
2
تويوتا فورتشنر A/T 2WD
924.9
3
BMW 330 A/T luxury
930
4
مرسيدس C 180 A/TEstate Avantgarde
950
5
BMW 418 A/T M-sports
966
6
ألفا روميو جوليا A/T F/Oتيربو
999
7
تويوتا فورتشنر A/T 4WD
999.9