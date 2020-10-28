7 سيارات إطفاء.. اندلاع حريق في مستودع خردة بجوار محور صفط اللبن (صور)

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.

اندلع حريق داخل مستودع خردة وقطع غيار السيارات بجوار محور صفط اللبن، التابع لكرداسة بمحافظة الجيزة -اليوم الأربعاء- وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة، عن نشوب حريق داخل مخزن بجوار محور ضبط اللبن.

وعلى الفور دفعت بـ 7 سيارات الإطفاء، وجارٍ محاصرة النيران لعدم امتدادها، ومعرفة أسباب اندلاع الحريق، في ظل تصاعد الأدخنة في سماء المنطقة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.