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7 سيارات إطفاء.. اندلاع حريق في مستودع خردة بجوار محور صفط اللبن (صور)

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على النيران.
أماني عوض 3:48 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20 3:48 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

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اندلع حريق داخل مستودع خردة وقطع غيار السيارات بجوار محور صفط اللبن، التابع لكرداسة بمحافظة الجيزة -اليوم الأربعاء- وانتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة النجدة، عن نشوب حريق داخل مخزن بجوار محور ضبط اللبن.

وعلى الفور دفعت بـ 7 سيارات الإطفاء، وجارٍ محاصرة النيران لعدم امتدادها، ومعرفة أسباب اندلاع الحريق، في ظل تصاعد الأدخنة في سماء المنطقة.

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وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قوات الحماية المدنية بالجيزة، نجحت في السيطرة على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنطقة حدائق الهرم، اندلع -اليوم الأربعاء- دون وقوع إصابات بشرية.

إخماد حريق بمخزن قطع غيار سيارات بحدائق الأهرام
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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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