7 سيارات أوتوماتيك يمكن اقتناؤها بأقل من 200 ألف جنيه

المال خاصشهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين؛ مما أدى لتراجع كثير من العملاء عن قرار الشراء. ونظرًا لأهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية بالسوق المصرية؛ تقدم "المال" فيما يلي قائمة بـ 7 سيارات أوتوماتيك يمكن اقتناؤها بسعر أقل من 200 ألف جنيه.1- لادا جرانتا 201

المال خاص

شهدت أسعار السيارات ارتفاعات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين؛ مما أدى لتراجع كثير من العملاء عن قرار الشراء. ونظرًا لأهمية العامل السعري في حسم القرارات الشرائية بالسوق المصرية؛ تقدم “المال” فيما يلي قائمة بـ 7 سيارات أوتوماتيك يمكن اقتناؤها بسعر أقل من 200 ألف جنيه.



1- لادا جرانتا 2017



يصل سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة إلى 173 ألف جنيه.



2- سينوفا A1



يبدأ سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة بسعر 173 ألف جنيه ويصل إلى 179 ألف.



3- هيونداي فرنا



يصل سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة إلى 185.9 ألف جنيه ويرتفع سعر الفئة الـ Tinted glass منها إلى 186.9 ألف جنيه. وتشهد النسخة الأوتوماتيك من هيونداي فرنا نقصا في المعروض بالسوق حاليا.



4- هايما M3



يقدر سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة بقيمة 189.9 ألف جنيه.



5- شيفروليه أفيو



يقدر سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة بما يتراوح بين 190.8 و200 الف جنيه.



6- هيونداي I10



يتراوح سعر النسخة الأوتوماتيك من السيارة بما يتراوح بين 191.9 و196.9 الف جنيه.



7- شنجان V7



يقدر سعرها بمبلغ 195 ألف جنيه، وهي مزودة بناقل حركة سبترونيك يتيح خياري القيادة الأوتوماتيك والمانيوال.

