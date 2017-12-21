7 سم سبب خسارة عائلة لمنزلها في لندن

متابعاتأمرت محكمة بريطانية إحدى العائلات بتسليم منزلها شرقي لندن إلى عائلة جارة لها، وفق ما أودته وكالة سبوتنك الروسية مساء الخميس نقلا عن بي بي سيوحدث خلاف بين عائلتين على 7.6 سنتيمترات، اقتطعتها عائلة منهم عبر حاجز شيدته في حديقة العائلة الأخرى قبل 8 سنوات، حسب بي بي سي.ودخل أفراد العائ

متابعات

أمرت محكمة بريطانية إحدى العائلات بتسليم منزلها شرقي لندن إلى عائلة جارة لها، وفق ما أودته وكالة سبوتنك الروسية مساء الخميس نقلا عن بي بي سي

وحدث خلاف بين عائلتين على 7.6 سنتيمترات، اقتطعتها عائلة منهم عبر حاجز شيدته في حديقة العائلة الأخرى قبل 8 سنوات، حسب بي بي سي.

ودخل أفراد العائلتين في نزاع قضائي خلال ال8 سنوات الماضية.

وتبلغ قيمة المنزل الذي سيسلم لعائلة المدعين 600 ألف جنيه إسترليني تقريبا، ووفقا للمحكمة علي العائلة المدعي عليها مغادرة المنزل خلال 3 أسابيع.

وتعيش العائلة التي خسرت المعركة القضائية في ذلك المنزل لأكثر من 30 عاما.

