7 سلع فى قائمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية

سجلت 1.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى

تصدرت 7 منتجات قائمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضى، ليسجل إجمالى الصادرات 1.53 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة %39.4.

بحسب أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجارى، تمثلت أبرز الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية فى 7 سلع (الملابس الجاهزة، والمنتجات البترولية، والمنسوجات، والحديد والصلب، والألومنيوم ومنتجاته، والأسمدة، والملح).

أرجع عنتر ارتفاع الصادرات المصرية لأمريكا إلى تنافسية الأسعار بفضل الحرب التجارية مع الصين، إلى جانب جودة المنتجات، العوامل التى اعتمدت عليها مكاتب التمثيل التجارى المصرى بواشنطن، ونيويورك، ولوس أنجلوس، للترويج للصادرات المصرية، من خلال استهداف المستوردين فى إطار خطة كل مكتب لزيادة الصادرات القطاعية.

أضاف عنتر لـ”المال” أن زيادة وعى رجال الأعمال المصريين ساهم فى الاستفادة من النظم التفضيلية التى تتمتع بها الصادرات المصرية عند تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية.

أشار إلى أن الصادرات البترولية ارتفعت بنحو %68.7 لتسجل 500.3 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 296.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنحو %28.5 لتسجل مليار و32.7 مليون دولار مقابل 803.4 مليون دولار.

لفت إلى أن ارتفاع صادرات المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” %6.8 لتسجل 472.2 مليون دولار، خلال النصف الأول، مقابل 442.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة فى إطار النظام المعمم للمزايا “GSP” ارتفاعاً بنسبة %99.4 لتسجل 92.1 مليون دولار مقابل 46.2 مليون دولار.

ذكر أن الواردات المصرية من الولايات المتحدة ارتفعت %12.25، لتسجل 3.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل 2.675 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أفاد أن أهم الواردات تمثلت فى زيت الصويا، والمنتجات البترولية، والمعدات، والبذور، واللحوم، ومنتجات الحديد والصلب، والمنتجات البلاستيكية.

عنتر: انخفاض عجز الميزان التجارى %6.7 ليسجل 1.469 مليار دولار

أشار إلى أن انخفاض عجز الميزان التجارى %6.7 ليسجل 1.469 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام، مقابل 1.575 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

أوضح عنتر أن حجم التبادل التجارى ارتفع %20.1، ليسجل 4.53 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، مقابل 3.775 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.