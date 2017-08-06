7 سفن حاويات وبضائع متنوعة بميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 14 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 4 بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 14 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يذكر أنه غادر الميناء (88) سيارة بحمولة 4180 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 79839 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 48261 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 7820 طن يوريا و 3000 طن فوسفات و 280 طن كحول و 12800 طن ملح و 4200 طن رمل.