7 سفن حاويات وبضائع عامة تصل ميناء دمياط

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22، علاوة على 25 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أنه غادر الميناء في الرابعة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2470، وفي السابعة والنصف القطار رقم 2460 بحمولة إجمالية 2597 طن قمح، في حين غادرت 77 سيارة بحمولة 4064 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 177854 طنا، ورصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 60750 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 7050 طن فوسفات و 4250 طن ملح و إعادة تصدير 2100 طن ذرة.