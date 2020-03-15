7 خطوات لحجز وحدات وزارة الإسكان في امتداد الرحاب

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حجز وحدات امتداد مدينة الرحاب من يوم الأحد، عبر موقع بنك التعمير والإسكان وذلك بأسبقية الحجز، وفقًا لما قاله الدكتور عاصم وزير الإسكان.

وأشار إلى أن عدد الوحدات يبلغ 238 وحدة بمساحات من 92 م2 : 131 م2، بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، مجموعة (125)، بمدينة القاهرة الجديدة والتي تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار جهود الوزارة لتوفير وحدات سكنية لجميع شرائح المواطنين، وتلبية رغبتهم فى تملك السكن الخاص بهم.



وترصد المال 7 خطوات لحجز الوحدات السكنية المطروحة من وزارة الإسكان كالتالي:

يتم الدخول على الموقع الإليكترونى لبنك التعمير والإسكان (www.hdb-reservation.com). يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومى للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومى) يتم تحميل صور بطاقات الرقم القومى (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر فى ورقة واحدة فى حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومى الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد يجب تسجيل البريد الإلكتروني (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور يتم ارسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (SMS)، والإيميل، ويجرى استخدامها فى الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالى)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب فى التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية، وتعديلها حسب الحاجة، وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية.

أبرز 10 معلومات عن وحدات مدينة الرحاب التي طرحتها وزارة الإسكان المطروحة