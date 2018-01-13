7 جمعيات مستثمرين تطلب حجز 90 فدانا بالعاصمة الإدارية

خميس شعبان: تقديم الطلبات خلال 3 أسابيع.. وتأسيس شركة للتنفيذأحمد اللاهونىيستعد وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لعقد لقاء مع المهندس أحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديد، لعرض طلبات المستثمرين بحجز 90 فدانا لإقامة مشاريع استثمارية "خدمية وتجارية وسكنية وادارية".وتوقع محمد خمي

خميس شعبان: تقديم الطلبات خلال 3 أسابيع.. وتأسيس شركة للتنفيذ

أحمد اللاهونى

يستعد وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لعقد لقاء مع المهندس أحمد زكى عابدين، رئيس العاصمة الإدارية الجديد، لعرض طلبات المستثمرين بحجز 90 فدانا لإقامة مشاريع استثمارية “خدمية وتجارية وسكنية وادارية”.

وتوقع محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد، تقديم مذكرة باحتياجات المستثمرين خلال موعد أقصاه 3 أسابيع، موضحا أن المساحة الإجمالية الواردة بطلبات 7 جمعيات وصلت إلى 90 فدانا حتى الآن.

وأشار إلى أن المساحة التى سيحصل عليها الاتحاد لن تقل عن 20 فدانا، مقترحا إنشاء شركة تتولى إنشاء المشروع الجديد وإدارته، وذلك بعد الانتهاء من التفاوض مع مجلس العاصمة ومعرفة اشتراطاته.

وقال إن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع والاستثمارات المقرر ضخها به تتوقف على المساحة التى سيحصل عليها الاتحاد، متوقعا ترسية أعمال الترفيق وتنفيذ البناء خلال عام من الآن.

يشار إلى أن سعر المتر بالعاصمة الإدارية يصل إلى 3800 جنيه للمستثمرين، يتم سداد نحو 2% من قيمة المساحة، تصل الى 20 مع التخصيص، على ان يتم سداد المتبقي حسب الاتفاق بين الجانبين.