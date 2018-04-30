7 توصيات لاتحاد المصارف العربية

أصدر اتحاد المصارف العربية ٧ توصيات فى ختام مؤتمر “ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية” الذى استمر يومين فى القاهرة

وشملت التوصيات الآتى :

1-دعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع التي تسهم في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، وتساعد على تعميم خدمات الشمول عبر تمكين الشرائح المهمشة من النفاذ إلى منظومة الدفع.

2-أهمية إرساء منظومة رقابية فعالة تضمن سلامة نظم المدفوعات، وتشمل جميع المتدخلين فيها، بما فيها المصارف والمؤسسات المالية.

3-ضرورة استثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة، على غرار سلسلة الكتل النقدية في إطار تطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في استعمال النقد.

4- ضرورة اهتمام القطاع المصرفي والمالي العربي بتدريب موظفيه على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية، نظرا لدورها في تنويع النشاط الاقتصادي.

5- تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بالمنطقة العربية لمواجهة تحديات استيعاب ابتكارات التكنولوجيا المالية.

6- أهمية تشجيع المصارف المركزية العربية في مواكبة الذكاء الاصطناعي لعملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من الاقتصد التقليدي إلى الرقمي.

7- دعوة اتحاد المصارف إلى إنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية.