7 بنوك تعرض إقراض «التنمية الحضارية» 53 مليار جنيه





يتفاوض صندوق التنمية الحضارية – تطوير العشوائيات سابقاً – مع 7 بنوع محلية للحصول على قرض بقيمة 53 مليار جنيه، لاستكمال مسيرته التنموية.

القائمة تضم «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة» و«CIB» و«العربى الأفريقى» و«QNB» و«الكويت الوطنى»



كشف خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضارية، أن البنوك السبعة تشمل: «قطر الوطنى QNB»، «الكويت الوطنى»، «التجارى الدولى CIB»، «العربى الأفريقى الدولى»، بخلاف 3 مصارف حكومية هى: «الأهلى» و«مصر» و«القاهرة».

وأضاف صديق لـ«المال»، أن الصندوق يجرى مناقشات مع البنك المركزى لتحديد سعر العائد على القرض، إلا أنه يترقب رد الإدارة الجديدة، لحسم توقيت الحصول على التمويل.

وأوضح أن وزارة المالية وافقت على منح ضمانة للبنوك بقيمة القرض، وبسعر الفائدة المعلن من قبل البنك المركزى، بواقع %12.25، مشيرا إلى أن مدته ستبلغ 7 سنوات، منها عامان فترة سماح.

ويستهدف الصندوق خلال العام المالى الجارى تنفيذ عدة مشروعات بأنحاء الجمهورية، أبرزها تطوير عواصم المحافظات وبناء 107 آلاف وحدة سكنية فى 13 محافظة، بخلاف استكمال مشروع تطوير القاهرة التاريخية وحدائق الفسطاط، على أن تبلغ التكلفة الاستثمارية لكل منهما 6 مليارات جنيه.

وأنشئ صندوق تطوير المناطق العشوائية عام 2008 بهدف حصر المناطق العشوائية وتطويرها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانيًا، وإمدادها بالمرافق الأساسية، كما يتعاون مع عدة مؤسسات دولية على غرار المفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيسيف.

وعلى صعيد متصل، قال صديق إن الموازنة المستهدفة للصندوق خلال العام المالى الجارى تقارب 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى موافقة الجهات الحكومية ومجلس النواب عليها.

وأضاف أن الصندوق سيدبر تلك الاستثمارات عبر عدة مصادر، أولها الحصول على 3 مليارات جنيه من الموازنة العامة للدولة، و1.5 مليار من حصيلة الضرائب العقارية، أما باقى المبلغ فسيكون عبر الموارد الذاتية.

ووفقاً لصديق، مر الصندوق بمرحلتين، الأولى من 2008 إلى 2014 تم خلالها صرف 652 مليون جنيه للتطوير، والثانية من 2014 إلى 2020 واُنفق خلالها أكثر من 28 مليارًا، وهو الأمر الذى يوضح اهتمام الصندوق بقضية تطوير العشوائيات.



