7 بنوك تتنافس على تمويل رحلات الحج والعمرة

هبة حامد
تتنافس 7 بنوك تعمل بالسوق المحلية، على تمويل رحلات الحج والعمرة عبر عدد من البرامج، منها القروض السياحية فى بعض البنوك.
وكشف مسح أجرته «المال» عن إتاحة بنوك البركة، وفيصل الإسلامى، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية، وبلوم، والاستثمار العربى، وبنك مصر عبر فروعه الإسلامية البالغة 35 فرعاً، برامج لتقسيط الرحلة للأراضى المقدسة.
وقدمت بنوك «بلوم»، و«مصر»، و«البركة»، حداً أقصى للتمويل بنحو 200 ألف جنيه، ويقدم بنك «SAIB»، و«الاستثمار العربى» 100 ألف جنيه، فى حين لا يضع بنك فيصل حداً أقصى، ويتيح المصرف المتحد التقسيط حتى %90 من تكلفة الرحلة.
واشترطت بنوك SAIB، والاستثمار العربى، وبلوم، أعلى حد للمرتب بنحو 5000 جنيه، فيما سجل بنك فيصل أقل حد بقيمة 1500 جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 2000 جنيه للموظف.
وانفرد بنك الاستثمار العربى، بأعلى فترة سداد تصل إلى 8 سنوات، يليه بنك مصر بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات.
وسجل بنك مصر أقل عائد تمويلى بنحو %10.5، لعملاء تحويل المرتبات، و%11.45 لغيرهم، و%12.6 لأصحاب المهن الحرة، وسجل بنك بلوم – مصر أعلى عائد بنحو %19 .
وفى مفاجأة، قالت موظفة الخدمة الهاتفية لدى بنك المصرف المتحد، إن تقسيط الرحلة يتم بدون فوائد على 12 شهراً، بشرط دفع العميل مقدم %10.
تفاصيل تمويلات الحج والعمرة
اسم البنك
الحد الأدنى للمرتب
الحد الأدنى / جنيه
الحد الأقصى للتمويل / جنيه
الفائدة %
فترة السداد
مصر
موظف : 2000 مهن حرة: 3000
العمرة: 3000 الحج: 20000
تحويل المرتب: العمرة: 50000 الحج: 200000 بدون تحويل: العمرة: 30000 الحج: 100000 مهن الحرة: عمرة / حج : 75000
تحويل المرتب: 10.5 بدون تحويل : 11.45 المهن الحرة: 12.60
تحويل المرتب : 3 شهور إلى 72 شهر اثبات دخل : 6 شهور إلى 24 شهر مهن حرة: 48 شهر للحج والعمرة
البركة
3000
2000
200000
يحدد من خلال الفرع
3 سنوات
الاستثمار العربي
5000
10000
100000
يحدد من خلال الفرع
6 شهور إلى 8 سنوات
بلوم
5000
25000
250000
19
4 سنوات
SAIB
5000
5000
100000
15.34
6 شهور إلى 12 شهر
فيصل
1500
لا يوجد
لا يوجد
يحدد من خلال الفرع
12 شهرا
المصرف المتحد
تقسيط 90% من إجمالي قيمة الرحلة
بدون فوائد
بضمان نقدى : سداد 10% كاش والباقى يتم ايداعه لدى البنك
ويسترد بعد 12 شهرا
بدون ضمان نقدى : سداد 10% وتقسيط الباقى
على 12 شهرا بضمان شيكات