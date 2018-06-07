7 بنوك تتنافس على تمويل رحلات الحج والعمرة

هبة حامدتتنافس 7 بنوك تعمل بالسوق المحلية، على تمويل رحلات الحج والعمرة عبر عدد من البرامج، منها القروض السياحية فى بعض البنوك.وكشف مسح أجرته «المال» عن إتاحة بنوك البركة، وفيصل الإسلامى، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية، وبلوم، والاستثمار العربى، وبنك مصر عبر فروعه الإسلامية البالغة

هبة حامد

تتنافس 7 بنوك تعمل بالسوق المحلية، على تمويل رحلات الحج والعمرة عبر عدد من البرامج، منها القروض السياحية فى بعض البنوك.

وكشف مسح أجرته «المال» عن إتاحة بنوك البركة، وفيصل الإسلامى، والمصرف المتحد، والشركة المصرفية، وبلوم، والاستثمار العربى، وبنك مصر عبر فروعه الإسلامية البالغة 35 فرعاً، برامج لتقسيط الرحلة للأراضى المقدسة.

وقدمت بنوك «بلوم»، و«مصر»، و«البركة»، حداً أقصى للتمويل بنحو 200 ألف جنيه، ويقدم بنك «SAIB»، و«الاستثمار العربى» 100 ألف جنيه، فى حين لا يضع بنك فيصل حداً أقصى، ويتيح المصرف المتحد التقسيط حتى %90 من تكلفة الرحلة.

واشترطت بنوك SAIB، والاستثمار العربى، وبلوم، أعلى حد للمرتب بنحو 5000 جنيه، فيما سجل بنك فيصل أقل حد بقيمة 1500 جنيه، يليه بنك مصر بقيمة 2000 جنيه للموظف.

وانفرد بنك الاستثمار العربى، بأعلى فترة سداد تصل إلى 8 سنوات، يليه بنك مصر بفترة سداد تصل إلى 6 سنوات.

وسجل بنك مصر أقل عائد تمويلى بنحو %10.5، لعملاء تحويل المرتبات، و%11.45 لغيرهم، و%12.6 لأصحاب المهن الحرة، وسجل بنك بلوم – مصر أعلى عائد بنحو %19 .

وفى مفاجأة، قالت موظفة الخدمة الهاتفية لدى بنك المصرف المتحد، إن تقسيط الرحلة يتم بدون فوائد على 12 شهراً، بشرط دفع العميل مقدم %10.





تفاصيل تمويلات الحج والعمرة