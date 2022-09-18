7 بنوك استثمار ترسم سيناريوهات نتائج أعمال «أبو قير للأسمدة» خلال العام المالى الجديد

أبدت 7 وحدات بحوث فى بنوك استثمار محلية شهيرة نظرة إيجابية لنتائج أعمال شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية على المديين القصير والطويل، وذلك بدعم توقعات استمرار نمو أسعار بيع اليوريا عالميا إلى جانب حزمة مشروعات تتأهب الشركة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن الشركة قد حققت نتائج أعمال قياسية خلال العام المالى المنتهى 2021/ 2022 وذلك بدعم من تحقيق المرونة فى سياسات التسويق وإدارة التكاليف وأسعار البيع، إلى جانب ارتفاع معدلات الإنتاج باستثناء الربع الرابع الذى شهد بعض التباطؤ نتيجة أعمال الصيانة الدورية للشركة.

وقالت وحدات البحوث إن الشركة لديها معدلات نمو مستقبلية قوية على خلفية زيادة الطلب على السماد من الهند إلى جانب تراجع معدلات الإنتاج فى أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وأيضا التوقعات باستمرار انخفاض قيمة العملة وما له من تأثير إيجابى كبير على صادرات الشركة للأسواق العالمية.

وحددت الوحدات القيمة العادلة لسهم شركة أبو قير للأسمدة بين 29 و38.2 جنيه للسهم الواحد، مع تنوع التوصيات الاستثمارية ما بين الشراء وزيادة الأوزان النسبية والاحتفاظ.

«هيرميس»: التقييم جذاب فى ظل التوقعات بأرباح مميزة.. ودراسة عدد من المشروعات الإستثمارية

بداية، حافظت وحدة بحوث بنك الاستثمار “هيرميس” على توصيتها بشراء سهم أبو قير للأسمدة مع تحديد قيمة عادلة قدرها 33.5 جنيه للسهم، لافتة إلى أن التقييم جذاب فى ظل التوقعات بتحقيق أرباح مميزة وإمكانيات نمو جذابة.

وأوضحت هيرميس أنها رفعت تقديراتها لأسعار اليوريا والأمونيا على المدى المتوسط بنسبة %12 وأنها تقوم بتعديل أسعار العملات الأجنبية بشكل مستمر لما لها من تأثير على نتائج أعمال الشركة بشكل مباشر.

وتوقعت أن تظل أسعار اليوريا بالقرب من معدلاتها الحالية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وذلك على خلفية الطلب القوى مع إعلان الهند مؤخرا عن مناقصة استيراد نحو مليون طن سماد، إلى جانب نقص الإمداد الناتج عن تخفيضات الإنتاج فى أوروبا نتيجة ارتفاع أسعار الغاز.

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى انخفاض معدلات إنتاج الأمونيا الأوروبية بنحو %70 بسبب الغاز، إلى جانب تلف المحاصيل الزراعية فى الصين بسبب موجة الحر القاسية ما سيؤدى إلى الطلب على السماد هناك لتعويض ذلك.

ولفتت إلى أن الاستثمار فى السهم يحقق عائدا بنسبة %18 لعام 2022 إذ يعد السهم من أرخص الأسعار بين الأسهم تحت التغطية، خاصة مع إمكانية توزيع أرباح كبيرة.

وذكرت أن هناك إمكانات نمو كبيرة داخل الشركة نظرا لدراستها عدة مشاريع مثل مشروع إنتاج الميثانول الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 1.6 مليار دولار، وتوسعات مصنع الأمونيا فى أبو قير 3، إلى جانب مشروع محتمل للأمونيا الزرقاء.

وتوقعت “هيرميس” انتعاش أحجام البيع خلال الربع الأول من عام 2022/ 2023 وذلك بعض ضعف الأداء التشغيلى خلال فترة الصيانة الدورية لمصانع الشركة.

وقالت إن الشركة حققت أداء مخيبا للآمال ومخالفا للتوقعات خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/ 2022 إذ انخفضت الأرباح %44 على أساس ربعى لتصل إلى 2.09 مليار جنيه.

وذكرت أن الأداء الربعى الضعيف يعود إلى ضعف أحجام البيع وارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وانخفاض الأسعار العالمية إلى جانب التحول الكبير فى تنفيذ عملية الصيانة الدورية.

ورجحت انتعاشا قويا فى أحجام البيع وتحسن تكلفة البضاعة المباعة الربع الأول من 2022/ 2023 نتيجة القوة الحالية فى بيئة الطلب والتى ستعوض لحد كبير انخفاض الأسعار، موضحة أن الشركة اكتسبت زخما قويا على خلفية الإغلاق فى أوروبا وسط أسعار الغاز القياسية المرتفعة.

وأكدت أن الأمونيا الزرقاء قد تكون بوابة نمو قوية للشركة، مشيرة إلى أن المشروع إيجابى لسببين الأول أنه منفذ نمو جديد إذ سيتيح لأبو قير أن تصبح لاعبا فى مجال الطاقة وليس الأسمدة فقط، ثانيا سيمنحها موقع مصر ميزة على غيرها فى بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت “هيرميس” إلى أن مصر تمتلك بعضا من أفضل إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمية فى العالم، كما أن موقعها الجغرافى يجعلها الأقرب إلى الدول الأوروبية.

وذكرت أن أبو قير للأسمدة هى أول وأكبر منتج نيتروجين متكامل بما فى ذلك الأمونيا واليوريا ونترات الأمونيا وتبيع أغلب إنتاجها فى السوق المحلية بأسعار مدعمة.

وعلى صعيد التقييم والمخاطر، قالت “هيرميس” إنها استخدمت منهج خصم التدفقات النقدية فى عملية التقييم معتمدة على تنبؤات لمدة 3 سنوات، (توقعت وصول سعر اليوريا 700 دولار للطن فى عام 2023 و488 دولارا فى 2024).

وأوضحت أن تراجع أسعار الأسمدة عن المتوقع وكذلك الزيادة المحتملة فى أسعار بيع الغاز ستظل هى المخاطر السلبية الرئيسية التى تواجه الاستثمار فى سهم أبو قير للأسمدة.

«الأهلى فاروس»: تحسن أحجام المبيعات والطلب على السماد بدعم العوامل الموسمية واستبعاد حدوث أى إغلاقات

وأوصت وحدة بحوث بنك الاستثمار “الأهلى فاروس” بزيادة الوزن النسبى على سهم أبو قير للأسمدة بقيمة عادلة قدرها 29 جنيها.

على أساس سنوى، قال “الأهلى فاروس” أن الربع الرابع من العام المالى 2021/ 2022 قد أظهر أداء ضعيف بتراجع %20 إذ سجلت الشركة مبيعات قدرها 4.2 مليار جنيه.

وأرجعت ذلك إلى انخفاض أسعار البيع العالمية لنترات الأمونيوم واليوريا إلى 532 دولارا للطن كما انخفضت أحجام البيع نتيجة إغلاق المصنع للصيانة السنوية.

ولفتت إلى أن مؤشر أسعار اليوريا فى مصر قد بلغ نحو 899 دولارا للطن فى المتوسط، وهى معدلات أقل من 1130 دولارا للطن التى وصلت إليها خلال شهر مارس من 2022.

وذكرت أن صافى دخل أبو قير للأسمدة قد تحسن بنسبة %69 على أساس سنوى بفضل ارتفاع أسعار اليوريا العالمية فى حين تأثرت هوامش الربحية بانخفاض أحجام البيع وأسعار الصادرات.

فى حين على أساس ربع سنوى، أظهر إجمالى الهوامش تحسنا بفضل ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذى وصل إلى 18.53 جنيه، مقارنة مع 15.68 جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى.

ولفتت إلى أن هوامش ربحية الشركة قد ارتفت إلى %65.08 خلال العام المالى 2021/ 2022 بزيادة قدرها 21 نقطة على أساس سنوى بفضل ارتفاع أسعار الصادرات وتحقيق سعر صرف ملائم عوض الارتفاع فى تكلفة الغاز الطبيعى إلى 5.75 دولار.

وذكرت “الأهلى فاروس” أن المخصصات ارتفعت إلى 132 مليون جنيه الربع الرابع مقارنة مع 47 ألف جنيه فقط فى الربع الثالث من السنة المالية 2021-2022، كما ارتفع صافى دخل الفوائد بقيمة 33 مليون جنيه مقارنة مع مصروفات فوائد قدرها 4 ملايين جنيه الربع الثالث من العام المالى المذكور.

وأكدت الورقة البحثية أن الشركة سجلت إجمالى أرباح قدرها 9.054 مليار جنيه خلال العام المالى بأكمله، بزيادة قدرها %158 على أساس سنوى، وذلك بفضل نمو الهوامش الإجمالية ومؤشرات الدخل غير التشغيلى (مكاسب العملات الأجنبية، صافى دخل الفوائد، والإيرادات الأخرى).

وقالت إنها أبدت نظرة محايدة للشركة على المدى القصير مع الأخذ فى الاعتبار أسعار اليوريا، متوقعة أن تتحسن أحجام المبيعات نظرا لغياب أى عمليات إغلاق ونظرا للعوامل الموسمية التى يرتفع فيها معدلات الطلب على السماد.

وأوضحت أن الشركة ستستفيد من نمو سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى جانب النظرة المتفائلة نتيجة خطة التوسع فى مصنع أبو قير 3 والتى سيرفع الطاقة الإنتاجية من اليوريا بنسبة %22 من 1.94 إلى 2.37 ألف طن فى اليوم الواحد.

ولفتت إلى أن مشروع الميثانول الذى تعتزم الشركة الدخول فيه سيحقق عائدا اقتصاديا %20، علما بأن الإدارة قد حصلت على الموافقة على الخطوات الأولية اللازمة للحصول على الغاز الطبيعى والتى سيتم تسعيرها بالسعر الرسمى الذى تحدده وزارة البترول.

ويقع مشروع إنتاج الميثانول بالقرب من قناة السويس لتسهيل عملية التصدير إلى جنوب شرق آسيا، ويبلغ الجدول الزمنى للمشروع 4 سنوات وفقا لما أوضحته الإدارة.

«بلتون»: تراجع تكاليف التشغيل واعتماد سياسة تسويق مرنة وانخفاض قيمة الجنيه دعمت الاداء

وقالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “بلتون” إن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة %95 خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/ 2022 نتيجة زيادة قدرها %69 فى إيرادات المبيعات بسبب ارتفاع أسعار اليوريا العالمية وأسعار بيع الحصص المحلية.

وذكرت “بلتون” أن هوامش الربحية تم تعزيزها بنسبة %13 على أساس سنوى إلى %62 خلال الربع الرابع، كما انخفضت تكاليف التشغيل إلى جانب اعتماد سياسة مبيعات وتسويق مرنة، كما دعم التخفيض الأخير لقيمة الجنيه الأداء جزئيا.

وأكدت أن الإيرادات قد ارتفعت بنسبة %69 على أساس سنوى لتصل إلى 4.28 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع أسعار اليوريا العالمية بنسبة %198 إلى جانب زيادة سعر الحصة المحلية إلى 4500 جنيه للطن مقابل 3000 جنيه.

وقالت إن ارتفاع الهوامش يعكس نمو أسعار البيع العالمية، مع تثبيت تكلفة الغاز الطبيعى عند 5.75 دولار، وبذلك ارتفع إجمالى أرباح السنة المالية 2021/ 2022 إلى 10.62 مليار جنيه (بنمو %172 مقارنة مع العام السابق).

«نعيم»: 38.2 جنيه قيمة عادلة وتوصية شرائية.. وإيرادات الربع الرابع أقل من التقديرات بسبب أعمال الصيانة الدورية

وتوقعت وحدة بحوث بنك الاستثمار “نعيم” تماسك أرباح أبو قير للأسمدة على المدى القصير – خلال الربع الأول من العام المالى الحالى – مع الحفاظ على تقييم سهم الشركة عند عند 38.2 جنيه للسهم وتوصية بالشراء.

وقالت “نعيم” إن إيرادات الشركة خلال الربع الرابع من العام المالى المنقضى قد جاءت أقل من التوقعات البالغة 4.57 مليار جنيه نتيجة لإغلاق المصنع جراء عمليات الصيانة الدورية.

وأوضحت أن صافى أرباح الشركة خلال الربع المذكور قد جاءت أقل من التقديرات البالغة 2.31 مليار جنيه مدفوعة بانخفاض الأحجام وزيادة المصاريف التشغيلية.

«مباشر»:نمو صافى ربحية العام المالى 2021/ 2022 نتيجة إلى ارتفاع مجمل الربح مدفوعة بارتفاع اليوريا

وأرجعت وحدة بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية نمو ربحية شركة أبو قير للأسمدة خلال العام المالى 2021/ 2022 بشكل رئيسى إلى زيادة بنسبة %172 فى مجمل الربح ليصل إلى 10.628 مليار جنيه مقارنة مع 3.907 مليار فى السنة المالية المقارنة ما أدى إلى زيادة هامش مجمل الربح من %44 إلى %65.

وأوضحت “مباشر” أن الزيادة فى مجمل الربح قد جاءت نتيجة زيادة الإيرادات بنسبة %85 لتسجل 16.331 مليار جنيه مقابل 8.839 مليار جنيه وهو ما نعزوه بشكل أساسى إلى ارتفاع أسعار اليوريا العالمية.

وذكرت أن أبو قير للأسمدة قد سجلت صافى ربح قدره 2.090 مليار جنيه فى الربع الرابع من السنة المالية 2021/2022 بنمو %95 مقارنة مع 1.071 مليار جنيه.

وأشارت إلى أن الإيرادات قد نمت بنسبة %69.2 لتصل إلى 4.288 مليار جنيه خلال الربع المذكور مقارنة مع 2.535 مليار جنيه فى الربع الرابع من السنة المالية 2020/ 2021، مدفوعة أيضًا بارتفاع أسعار اليوريا.

«العربى الإفريقى»: أسعار البيع دعمت الأرباح ومستوى قياسى للعام بفضل تحسن الهوامش والاستثمار

وقالت وحدة بحوث شركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية إن أسعار البيع قد دعمت الأرباح خلال الربع الرابع من العام المالى 2021/ 2022، بينما سجلت مستوى قياسيا جديدا خلال العام المالى الحالى بفضل تحست هوامش التشغيل ودخل استثمارى أعلى من مكاسب العملات الأجنبية.

وأشارت “العربى الإفريقي” إلى أن الإيرادات قد نمت خلال الربع الرابع بفضل ارتفاع أسعار التصدير والبيع المحلى إذ ارتفعت أسعار اليوريا فى مصر بنسبة %139 على أساس سنوى لتصل إلى 785 دولارا للطن كمتوسط فى السنة المالية 2022/2021.

وقالت الورقة البحثية إن صافى الرصيد النقدى لدى الشركة قد ارتفع بنسبة %98 إلى 14.3 مليار جنيه فى السنة المالية 2022/2021 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وذكرت أن اسعار اليوريا قد عكست اتجاهها التصاعدى فى مايو 2022 لكن مع عودة الصين إلى أسواق التصدير انخفضت الأسعار %32 من مستوى الذروة البالغ 1130 دولارًا للطن فى مارس 2022 إلى 765 دولارا للطن.

وحافظت وحدة البحوث على توصيتها بشراء سهم أبو قير للأسمدة مع تحديد قيمة عادلة قدرها 32.8 جنيه.

وقالت وحدة بحوث شركة “بيرمير” لتداول الأوراق المالية إن الشركة حققت نتائج أعمال قوية خلال الربع الرابع بدعم من ارتفاع أسعار البيع وإيرادات الاستثمار.

«بريمير»: إيرادات الربع الرابع زادت بنسبة %3.7 عن التقديرات.. وأثار خفض الجنيه تظهر بقوة العام المقبل

ورفعت “بريمير” السعر المستهدف إلى 37.5 جنيه للسهم مع توصية بالشراء، موضحة أن الشركة سجلت هامش مجمل ربح قدرة %65.1 بتحسن 21 نقطة مئوية خلال العام المالى 2021/ 2022.

وأشارت إلى أن الشركة سجلت إيرادات قدرها 4 مليارات جنيه بنمو سنوى %69 خلال الربع الرابع، وبفارق عن توقعتنا بحوالى %3.7 فى حين جاء مجمل الربح متطابقا مع توقعاتنا رغم ارتفاع التكاليف نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعى من 4.5 دولار إلى 5.75 دولار.

وقالت “بريمير” إن صافى أرباح الشركة قد تماشت مع التوقعات، فى حين ترى أن هناك انخفاضا فى أسعار اليوريا عالميا فى ظل انفراجة أزمة الحبوب التى سببتها حرب روسيا وأوكرانيا، وهو ما انعكس نسبيا على الأسعار بالانخفاض.

وأوضحت “بريمير” أن التفاهمات التى أعلنت بين الجانبين الروسى والأوكرانى على صعيد تشغيل الموانئ، وكذلك هدوء وتيرة الحرب أدت إلى انخفاض أسعار اليوريا نسبيا.

وأشارت إلى أن صافى الربح قد تم تدعيمه باستثمارات كبيرة فى الربع الرابع بلغت 333 مليون جنيه وسجلت 1.45 مليار جنيه فى العام بأكمله، وذلك من خلال الاستثمار فى أذون الخزانة، كما سجلت الشركة أرباح فروق عملة بقيمة 55 مليون جنيه وإيرادات من استثمارات شقيقة.

وقالت إن الشركة تمكنت من تحقيق الخطة الإنتاجية المقررة فى الموازنة التقديرية بزيادة قدرها %16 عن المخطط، و%10 عن حققت الخطة التسويقية.

ولفتت إلى أن تخفيض قيمة الجنيه إلى حوالى 18.27 جنيه مقابل 15.71 جنيه فى مارس الماضى كان له تأثير إيجابى على إيرادات الشركة نظرا لأن صادرات أبو قير للأسمدة تمثل حوالى %50 من المبيعات.

وتوقعت “بريمير” أن يظهر أثر تخفيض قيمة الجنيه بشكل أكبر فى العام المالى المقبل، خاصة فى ظل التوقعات بمزيد من الارتفاع للدولار مقابل الجنيه، إذ قمنا بتحديد سعر صرف الجنيه خلال الأعوام القادمة عند 21 جنيها للدولار.

مصطفى طلعت