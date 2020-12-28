7 برقيات تهنئة بالعام الجديد.. وزير الداخلية للسيسي: تتكامل حلقات التخطيط للمستقبل بعزيمة لا تلين

أرسلها إلى عدد من قيادات الدولة.

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2021، وعدد من قيادات الدولة.

تهنئة الرئيس

وجاء في نص برقية الرئيس: “بمناسبة العام الميلادي الجديد 2021 يسعدني وهيئة الشرطة، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى وأصدق الأمانى.

ونحن على أعتاب هذا العام الجديد تتواصل مسيرة العطاء الوطنى بقيادة سيادتكم الحكيمة، فى جنى ثمار العمل وحصد بشائر الأمل فى غدٍ مفعم بمظاهر النصر المبين، وتتكامل حلقات التخطيط لمستقبل التحديات بعزيمة وإرادة لا تلين، وإننا إذ نبتهل إلى المولى سبحانه وتعالى، أن يجعله عام خير وبركة وأمن وسلام .. على شعب مصر العظيم .. لنرجو لمسيرتكم الوطنية المعطاءة المزيد من السداد والتوفيق.

واختتم: “حفظكم الله لمصر .. وحفظ مصر بكم .. وسدد على طريق الحق والعدل خُطاكم .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير”.

برقية النواب والشيوخ

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاء بها:

“بمناسبة إشراقة العام الميلادى الجديد 2021 يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع السادة أعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.

ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقى منها الأمل والرجاء ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء.

حفظ الله مصر وأيدها بنصره .. وجعل نصرته لمسيرته غالية وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير، وكل عـــام وأنتم بخـــير”.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها:

“يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة.

إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات، حفــظ الله مصـــر الكنـانة ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها .. وكلل بالنجــاح خُطاكم .. إنه نعم المولى ونعم النصير”، وكل عـــام وسيـادتكم بخــير”.

وزير الداخلية يهنئ رئيس الحكومة

وأرسل برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جاء بها:

“يَسرنى وهيئة الشرطة مع حلول العام الميلادى الجديد .. أن نُعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى .. بدوام التوفيق والسداد.

ونحن نستقبل عاماً جديداً نجد العالم بأسره .. يتابع إنطلاق خطط التنمية فى مصر إلى آفاق مفعمة بالإفتتاحات والإنجازات وتحفيز فرص الإستثمارات والإنتاج .. لتأسيس نهضة مصرية عصرية من أجل مستقبل مشرق لمصرنا بإذن المولى جل فى علاه.

حفظ الله مصر الكنانة .. ورعى رجالها وأبطالها .. ومكن مسيرتها الوطنية لتحقيق المزيد من النماء والإستقرار .. للشعب المصرى العظيم، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير”.

برقيات لقيادات القوات المسلحة

وبعث برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى “القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، جاء بها: “يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى 2021، أن نعرب لسيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

ونحن نستقبل العام الميلادى الجديد 2021 .. يحدونا مشاعر الأمل واليقين فى بلوغ مسيرتنا الوطنية مراتب المـجد التليد بعون المولى القدير ووعده لمصرنا بالأمن فى كتابه الكريم وتكاتف وتآزر مؤسساتنا الوطنية فى سبيل ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لشعب مصر العظيم .. مهما بلغت التحديات أو تعاظمت التضحيات .

وعاشت القوات المسلحة درعاً وسيفاً للوطن .. وعاشت مصرنا عزيزة آمنة .. يحدوها التقدم والرفعة والرخاء، وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير”.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جاء بها:

” يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الميلادى الجديد 2021 أن نبعث لسيادتكم وقادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمانى داعين الله عز وجل، أن يحفظ قواتنا المسلحة الباسلة درعاً قوياً لحماية وطننا الغالى وشعبه العظيم، وكـل عــام وأنتــم بخــير”.

تهنئة رجال الشرطة

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، جاء بها:

“بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الأخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين، وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسرنى أن أعرب عن صادق التهانى وأطيب الأمانى بمناسبة حلول العام الميلادى 2021 م”.

وتابع:” إننا إذ نستقبل العام الميلادى وقد إستعادت مصر بقيادتها السياسية الحكيمة مكانتها على المستوى الإقليمى والدولى وإستقرت أوضاعها، لعلى يقين من أنكم على قدر المسئولية فى تحمل العهد والوعد الصادق لمواصلة الجهود والتضحيات لدعم خطى المسيرة الوطنية وحماية الإنجازات العظيمة التى تحققت ولتبقى مصر على مر الزمان منارة تهدى البشرية لقيم العدالة والمساواة والنماء، وكـل عــام وأنتــم بخــير”.