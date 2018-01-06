7 %انخفاضا مرتقبا فى مبيعات السيارات فى بريطانيا

خالد بدر الدين: تتوقع جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية SMMT هبوط مبيعات السيارات الجديدة بحوالى 5 - 7 % خلال العام الجديد بعد أن تراجعت بحوالى 5.7 % خلال العام الماضى فى أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية التى بلغت ذروتها فى عام 2009 . وذكرت وكالة بلومبرج إن عدد السيارات الجديدة التي جر



خالد بدر الدين:



تتوقع جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية SMMT هبوط مبيعات السيارات الجديدة بحوالى 5 – 7 % خلال العام الجديد بعد أن تراجعت بحوالى 5.7 % خلال العام الماضى فى أكبر انخفاض منذ الأزمة المالية العالمية التى بلغت ذروتها فى عام 2009 .

وذكرت وكالة بلومبرج إن عدد السيارات الجديدة التي جرى تسجيلها العام الماضي توقف عند 2.54 مليون وحدة فقط مع تراجع الطلب من المستهلكين سواء شركات أوأفراد.

وجاء فى تقرير جمعية SMMT الصادر فى نهاية الأسبوع أمس أن إن الطلب على سيارات الديزل الجديدة هوى بنسبة 17.1 % خلال العام الماضى نتيجة هبوط حاد في الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل وتراجع ثقة المستهلكين منذ الموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

و يرى مايك هاوز الرئيس التنفيذي لجمعية SMMT إنه من المرجح أن تشهد الشهور المقبلة المزيد من الانخفاضات بعد أن هبطت مبيعات السيارات الجديدة 14.4 % خلال شهر ديسمبرالماضى.

ورغم اتجاه دول عديدة إلى السيارات التى تعمل بالوقود المتجدد إلا أن البريطانيين اشتروا حوالى 120 ألف سيارة كهربائية وهجين فقط خلال العام الماضى أو ما يعادل 4.7 % من إجمالى مبيعات السيارات وبرغم إعلان حكومة بريطانيا العام الماضي إنها سترفع الرسوم على سيارات الديزل الجديدة التي لا تفي بأحدث معايير الانبعاثات وإن كان هناك حوالى 87 موديل تعمل بالوقود البديل فى السوق البريطانية حاليا.

