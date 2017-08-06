7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص.. عناوين اليوم

متابعات:
تقدم المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 6 أغسطس.
أخبار مصر
– 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص
– 7مدارس جديدة لمشروع «النيل الدولية» تدخل الخدمة العام القادم
– الداخلية تنفذ أول رحلة بالاتوبيسات الحديثة
الأهرام
– مصر تحتفى بعلمائها فى «عيد العلم» اليوم
– 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص
– القضاء الإدارى يقضى بحل اتحاد الكرة
– 271 رحلة طيران لنقل 64 ألف حاج
– برلمانى بريطانى: سحب تنظيم كأس العالم من قطر إذا ثبت تقديمها رشى
– استيراد ماشية حية لأول مرة من رومانيا
– وزيرة التخطيط تبحث دعم منظمة التنمية الإدارية
– الرى: 400 مليون جنيه لتوفير فرص عمل «باليومية»
– بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«المصرية لتنمية الريف»
– فرنسا: الدوحة تسعى للتأثير على الدبلوماسية بالرياضة
الأخبار
– إحالة وهبة والغيطي للتحقيق
– شرطة مصر الثالثة عالمياً في عمليات حفظ السلام
– شكري خلال لقائه نائب الرئيس السوداني: حريصون علي تطوير العلاقات الثنائية
– وزير الآثار: ميزانيتنا ٣٠ مليون جنيه والمرتبات ٨١ مليوناً
– مميش: الانتهاء من مشروعات المنطقة الاقتصادية منتصف العام القادم
– الإسكان : صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات خلال 90 يوماً
– ‘الأزهر : مقار الفتوي تجربة ناجحة .. وصحف العالم أشادت بها’
– ٧ مدارس جديدة لمشروع «النيل الدولية» تدخل الخدمة العام القادم
الجمهورية
– الداخلية تنفذ اول رحلة بالاتوبيسات الحديثة
– تنسيق “ترسو” الثانوية السبت المقبل
– 4 تقارير رقابية أمام الكسب غير المشروع:مرسي وبديع والشاطر والكتاتني والعريان
– السعودية تستقبل الحجاج بماء زمزم والورود
– عامر: السيسي أحدث طفرة سياسية واقتصادية حقيقية