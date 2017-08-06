سيـــاســة

7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 6 أغسطس. أخبار مصر – 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص – 7مدارس جديدة لمشروع «النيل الدولية» تدخل الخدمة العام القادم – الداخلية تنفذ أول رحلة بالاتوبيسات الحديثة الأهرام – مصر تحتفى بعلما
6 أغسطس، 2017 6 أغسطس، 2017

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متابعات:

تقدم المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 6 أغسطس.

أخبار مصر

– 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص

– 7مدارس جديدة لمشروع «النيل الدولية» تدخل الخدمة العام القادم

– الداخلية تنفذ أول رحلة بالاتوبيسات الحديثة

الأهرام

– مصر تحتفى بعلمائها فى «عيد العلم» اليوم

– 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص

– القضاء الإدارى يقضى بحل اتحاد الكرة

– 271 رحلة طيران لنقل 64 ألف حاج

– برلمانى بريطانى: سحب تنظيم كأس العالم من قطر إذا ثبت تقديمها رشى‫

– استيراد ماشية حية لأول مرة من رومانيا

– وزيرة التخطيط تبحث دعم منظمة التنمية الإدارية

– الرى: 400 مليون جنيه لتوفير فرص عمل «باليومية»

– بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«المصرية لتنمية الريف»

– فرنسا: الدوحة تسعى للتأثير على الدبلوماسية بالرياضة

الأخبار

– إحالة وهبة والغيطي للتحقيق

– شرطة مصر الثالثة عالمياً في عمليات حفظ السلام

– شكري خلال لقائه نائب الرئيس السوداني: حريصون علي تطوير العلاقات الثنائية

– وزير الآثار: ميزانيتنا ٣٠ مليون جنيه والمرتبات ٨١ مليوناً

– مميش: الانتهاء من مشروعات المنطقة الاقتصادية منتصف العام القادم

– الإسكان : صرف تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات خلال 90 يوماً

– ‘الأزهر : مقار الفتوي تجربة ناجحة .. وصحف العالم أشادت بها’

– ٧ مدارس جديدة لمشروع «النيل الدولية» تدخل الخدمة العام القادم

الجمهورية

– الداخلية تنفذ اول رحلة بالاتوبيسات الحديثة

– تنسيق “ترسو” الثانوية السبت المقبل

– 4 تقارير رقابية أمام الكسب غير المشروع:مرسي وبديع والشاطر والكتاتني والعريان

– السعودية تستقبل الحجاج بماء زمزم والورود

– عامر: السيسي أحدث طفرة سياسية واقتصادية حقيقية

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