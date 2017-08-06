سيـــاســة

7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص.. عناوين اليوم

متابعات: تقدم المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأحد 6 أغسطس. أخبار مصر – 7 اتفاقيات لصرف علاوة العاملين بالقطاع الخاص – 7مدارس جديدة لمشروع «النيل الدولية» تدخل الخدمة العام القادم – الداخلية تنفذ أول رحلة بالاتوبيسات الحديثة الأهرام – مصر تحتفى بعلما