اتصالات وتكنولوجيا

7 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في أول أيام معرض Cairo ICT

أبرزها تنفيذ أول بنك رقمي في مصر وتمويل الشباب لشراء سيارات
محمود جمال 9:45 م, الأحد, 7 نوفمبر 21 9:45 م, الأحد, 7 نوفمبر 21

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فريق اتصالات المال

شهد معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT) خلال دورته الخامسة والعشرون توقيع عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم المشترك بين عدد من الشركات والهيئات.

ولتنفيذ أول بنك رقمي في مصر، وقعت شركة دل تكنولوجيز اتفاقية تعاون مع بنك مصر، حيث وقعها كلا من طارق هيبة المدير العام لشركة ديل تكنولوجيز في مصر وليبيا وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي.

كما وقع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا، المنفذة لمشروع “أصيل” بهدف تمويل الشباب لشراء السيارات وكذلك إتاحة الخدمات المصرفية المرتبطة.

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ووقع كل من البنك الزراعي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score بروتوكول تعاون وذلك لتطوير المنظومة الرقمية للتمويل الزراعي، حيث وقع على الاتفاقية سامي عبد الصادق نائب البنك وطارق المحمودي العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، فيما شهد مراسم التوقيع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score.

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كما وقع المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنية مذكرة تفاهم مع عادل عبد السلام رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة فاست كاب للتكنولوجيا، وذلك للاستثمار في مشروع أصيل والتعاون الكامل في مجال التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.

ووقعت كل من شركة خالص ويمثلها إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، وشركة مصر للتأمين ويمثلها عمرو جودة العضو المنتدب للشركة، مذكرة تعاون بشأن التحصيل الإلكتروني لتأمين الحوداث.

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فيما وقع باسل الحيني رئيس مجلس ادارة شركة مصر القابضة للتأمين بروتوكول تعاون مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا المنفذه لمشروع “أصيل” بهدف التعاون في مجالات التأمين المختلفة والتي تنفذها الشركات التابعة للشركة القابضة.

وفيما يتعلق بالتأمين على السيارات وملاكها، وقع عمرو جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين عقدًا مع شركة فاست كاب للتكنولوجيا ويمثلها عادل عبد السلام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ويتضمن العقد بين الشركتين عمليات التأمين على السيارات وملاكها.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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