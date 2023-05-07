«7 أطنان سبائك وجنيهات».. شعبة الذهب ترد على حجم استهلاك المصريون من المعدن الأصفر (فيديو)

قال المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن ما تم تداوله بشأن شراء المصريين7 أطنان سبائك وجنيهات ذهبية خلال 3 شهور هو رقم يتشابه نسبيًا ولكن مصلحة الدمغة والموازين هي اكثر جهة تحدد ما تم شراؤه بالتحديد.

وأضاف ميلاد خلال مداخلة هاتفية مع احمد موسي في برنامج على مسئوليتي في فضائية صدي البلد، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء سبائك الذهب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الذهب يعتبر ملاذا آمنا للاستثمار فيه والكل يتوجه نحوه.

وتابع ميلاد أنه في ظل التوترات العالمية وحالة عدم الاستقرار تحدث حالة من التذبذب في أسعار الذهب، موضحَا أنه تم رصد ارتفاعات غير مبررة في اسعار الذهب خلال الفترة الماضية، وتم توعية المواطنين مع طرح بدائل وافكار جديدة.

وأوضح أنه حدث تراجع في أسعار الذهب في عيار 21 من 2800 جنيه ليصبح 2600 جنيهًا، وفي انتظار استقرار الأسعار حتي تواكب السعر العالمي، قائلا إنه تم رصد تغييرات غير عادية في سعر الشاشة العالمية، بحيث شهد ارتفاع 70 دولارا في الأوقية وانخفضت مرة أخرى في نفس اليوم وهو أمس الجمعة.