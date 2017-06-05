7 أسهم فقط تقتنص 413% من إجمالي قيم التداول

أسماء السيدتمكنت 7 أسهم فقط من الاستحواذ على ما يقرب من 413% من اجمالي قيم التداول البالغه مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم في البورصة المصرية، وعلى رأسها المجموعة المالية "هيرمس" بقيمة 353 مليون جنيه .وتربعت هيرمس بتلك القيمة من خلال تنفيذ ألف عملية على 13.6 مليون سهم، وجاء في المرتبة ا

أسماء السيد

تمكنت 7 أسهم فقط من الاستحواذ على ما يقرب من 413% من اجمالي قيم التداول البالغه مليار جنيه، خلال تعاملات اليوم في البورصة المصرية، وعلى رأسها المجموعة المالية “هيرمس” بقيمة 353 مليون جنيه .

وتربعت هيرمس بتلك القيمة من خلال تنفيذ ألف عملية على 13.6 مليون سهم، وجاء في المرتبة الثانية سهم التجاري الدولي بقيمة تداول بلغت 101 مليون جنيه من خلال ألف عملية مُنفذه على مليون سهم .

وحصد سهم جلوبال تيلكوم قيمة تداول بلغت 97 مليون جنيه، بتنفيذ ألف عملية على 14.6 مليون ورقه مالية، تلاه سهم كريدي اجريكول مصر بقيمة 56 مليون جنيه بتنفيذ 122 عملية على مليون ورقة مالية .

واحتل سهم طلعت مصطفى المركز الـ5 بتحقيق قيم تداول 47 مليون جنيه من خلال 964 عملية على 6 مليون سهم، تلاه سهم الشركة الشرقية للدخان بنحو 37 مليون جنيه ثم سهم بالم هيلز بقيمة 24 مليون جنيه .

وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 173 سهم، وسيطر الارتفاع على 53 سهم، فيما تراجع 86 سهم، ولم يتغير أداء 34 سهم، كما بلغ اجمالي قيم التداول مليار جنيه فقط .

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها -أمس- على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وسجل المؤشر الرئيسي مستوى 13520 نقطة مرتفعًا بنحو 0.18%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1% عند مستوى 590 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.38% عند 1402 نقطة، ونظيره “egx50” متساوي الأوزان بنسبة 0.05% عند 2060 نقطة .

