7 أسهم تنجو من تراجعات البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد

تمكنت 7 أسهم فقط مقيدة في البورصة المصرية من الصعود بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري – في ظل حالة التراجع الكبيرة التي هيمنت على غالبية الأوراق المتداولة.

وتصدر الأسهم “طلعت مصطفى” بصعود 2.7%، ثم “جي بي اوتو” و”القلعة للاستشارات المالية”، و”مصر بني سويف للأسمنت” و “القابضة المصرية الكويتية بالجنية” و “إيديتا للصناعات الغذائية” و “المجموعة المالية – هيرمس” .

وهيمن التراجع على حوالي 132 ورقة مالية من بين الإجمالي المتداول بجلسة اليوم والبالغ 196 سهما، فيما ظل 57 أخرى على استقرار سعري دون أي تغيرات .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على تراجع حاد، بقيمة تداول بلغت مليار جنيه فقط على الأسهم .

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.2% وسجل 11438 نقطة، كما هوى المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بشكل واضح بنسبة 6.3% وسجل 1982 نقطة.

كما شهدت البورصة المصرية الأسبوع الماضي تراجعا جماعيا للمؤشرات، وسط تراجعات لرأس المال السوقي، بضغط مبيعات أجنبية.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي EGX30 تراجعا نسبته 0.51% مغلقا عند 11578 نقطة، وكذلك نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.16% مغلقا على 2116 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.66%، مسجلا 3140 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي 4 ملايين جنيه، بنسبة 0.1%، ليغلق عند 749.5 مليار جنيه، مقارنة مع 749.9 مليار جنيه الأسبوع السابق، وهبطت قيم التداولات بقوة إلى 27.6 مليار، من 52.8 مليار.