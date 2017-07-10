7 أسهم تستحوذ على نصف قيمة تداولات جلسة اليوم

استحوذت 7 أسهم على أكثر من نصف قيمة تداولات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع الجاري، والبالغة مليار جنيه .

سجلت تداولات الـ 7 أسهم مجمعة قيمة 511.7 مليون جنيه، اقتنص فيها سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأعلى في مؤشر البورصة الرئيسي على القيمة الأكبر بنحو 123 مليون جنيه، تلاه سهم شركة “جلوبال تيلكوم القابضة”، بقيمة 83 مليون جنيه .

جاء في المرتبة الثالثة سهم شركة أوراسكوم للإعلام والتكنولوجيا، بقيمة 78.6 مليون جنيه، ثم سهم المجموعة المالية “هيرمس” بقيمة 63.5 مليون جنيه، ثم سهم شركة القلعة للاستشارات المالية، بقيمة 62.6 مليون جنيه، تلاه سهم شركة بالم هيلز للتعمير الإسكاني، بقيمة 54 مليون جنيه، وأخيرًا سهم مجموعة طلعت مصطفى، بقيمة 47 مليون جنيه .

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة بجلسة اليوم 186 سهما، سيطر فيها الارتفاع على حركة 119 سهما، بينما تراجع 42 آخرين، ولم يتغير أداء 25 سهم، وحصد رأس المال السوقي مكاسب بقيمة 4.9 مليار جنيه، إذ سجل اليوم 706.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 701.7 مليار جنيه .

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي مشتريات بلغت 4 و42 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه الأجانب للبيع بقيمة مبيعات بلغت 46 مليون جنيه .

تعد الجلسة هى الثانية للبورصة المصرية عقب قرار المركزي برفع سعر الفائدة، والذى استوعبته البورصة سريعًا، إذ أنهت تعاملاتها اليوم على صعود جماعي، وسجل مؤشر البورصة الرئيسي 13483 نقطة صاعدًا بنسبة 1.06%، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.88% عند 686 نقطة .

تجدر الإشارة إلي تماسك البورصة بجلسة أمس الأحد، والتى تعد أول جلسة تداول عقب القرار، إذ تمكن المؤشر الرئيسي من تقليص خسائرة وأنهى تعاملاته على انخفاض طفيف بنسبة 0.21% عند 13342 نقطة، فيما أنهى المؤشر السبعيني تعاملاته مرتفعًا بنسبة 1% عند 680 نقطة .

وقررت لجنة السياسة النقديه للبنك المركزى، الخميس الماضي، رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى .

يُذكر أن المركزي كان قد رفع سعر الفائدة فى مايو الماضي نقطتين مئويتين، عقب رفعه لها بعد تعويم الجنيه ثلاث نقاط مئوية، ليبلغ إجمالي رفع الفائدة 7 % في أقل من 8 شهور.

علل المركزي رفع سعر الفائدة بتحجيم التضخم، والحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه المصري، الناتج عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

