7 أسهم تستحوذ على ثلثي وزن EGX30 تدفعه لمواصلة الصعود

التجاري الدولي يسيطر على 30.18 % و الشرقية 11.48%منى عبدالباريقال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي اليوم الاثنين إن هناك 7 أسهم بالبورصة المصرية بقطاعات مختلفة تستحوذ على نحو ثلثي الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30، ستساهم في دعم الثلاثيني على المستوى القصير من التراجع.واستعرض بنك ال

التجاري الدولي يسيطر على 30.18 % و الشرقية 11.48%



منى عبدالباري

قال بنك استثمار فاروس في تقرير بحثي اليوم الاثنين إن هناك 7 أسهم بالبورصة المصرية بقطاعات مختلفة تستحوذ على نحو ثلثي الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للسوق EGX30، ستساهم في دعم الثلاثيني على المستوى القصير من التراجع.

واستعرض بنك الاستثمار في ورقة بحثية تلقى المال نسخة منها اليوم الأسهم السبعة وفقا لترتيبهم وأمامهم أوزانهم على مستوى المؤشر الرئيسي، وهي كالتالي : البنك التجاري الدولي، بوزن نسبي 30.18%، والشرقية للدخان 11.48%، و جلوبال تيليكوم 6.38%، و أبوقير للأسمدة 5.77%، و طلعت مصطفى 5.45%، و السويدي 5.3%، و هيرميس القابضة 5.02%.

وأشار فاروس إلى أن بقاء الأسهم المذكورة أعلى مستويات دعمها الرئيسية على المدى القصير سيساهم في حماية المؤشر الثلاثيني من تراجع وصفه بالـ “مٌضر”، ويحفزه لمواصلة اتجاهه الصاعد على المدى القصير.

و أشار إلى مستويات الدعم المذكورة تتراوح بين 79.6 و 80 جنيه لسهم البنك التجاري الدولي، و 545 : 565 جنيه للشرقية للدخان، .

كما جاءت بين 6.6 : 6.7 مستويات دعم جلوبال تيليكوم، و 29.8 لأبوقير للأسمدة، و10.85 لطلعت مصطفى، و 160 جنيه للسويدي، و22.7 جنيه لهيرميس القابضة.

وواصل مؤشر البورصة الرئيسي ارتفاعاته حتى منتصف تداولات اليوم الأحد ليصل إلى 16718 نقطة، رابحا ما نسبته 2%، بدعم من ارتفاع سهمه الرئيسي “التجاري الدولي بنسبة 3%، إلى مستويات 86.52 جنيه، متجاوزا بذلك مستوى الدعم المقدر من فاروس عند 80 جنيها.