7 أسهم بالبورصة المصرية حققت قفزات صعودية فى الربع الثاني من 2021 (جراف)

سجلت 7 أسهم بالبورصة المصرية، تركزت غالبيتها بالمؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعات قياسية تراوحت بين أكثر من 100 إلى 900%، خلال فترة الربع الثاني من العام الحالي.

تصدرها التشخيص المتكاملة بصعود 904%

وتصدر الأسهم الـ7 في الارتفاعات أجواء للصناعات الغذائية بنسبة 904% منهيا تداولات الفترة المذكورة عند مستوى 23.80 جنيه، وجاء في المركز الثاني الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بنسبة 574% عند مستوى 2.36 جنيه.

وثالثا في الصعود حل سهم التشخيص المتكاملة بنسبة 357%، منهيا تداولات هذه الفترة عند 18 جنيها، ثم رواد السياحة – رواد، صاعدا 281%، منهيا تداولاته عند 36.42 جنيه، وخامسا جاء وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة صعود 171%، إلى مستوى 91.14 جنيه.

وسادسا في الصعود جاء شارم دريمز للسياحة صاعدا 137% إلى مستوى 11.67 جنيه، وسابعا وأخيرا سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير مرتفعا 115%، إلى مستوى 14.5 جنيه.