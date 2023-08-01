«7 آلاف مقدم خدمة».. «نايس دير» للحلول التأمينية تدير مطالبات طبية بقيمة 12 مليون دولار شهريًا

تعالج منصة “نايس دير” المتخصصة في تقديم الحلول التأمينية للسوق المصرية، مطالبات شهرية بقيمة 12 مليون دولار، من خلال أكثر من 7000 مركز طبي، حيث يشهد عملاء الشركة انخفاضًا بنسبة 13% في المطالبات التي تمت تسويتها، ما أسهم في إتاحة الخدمات على نطاق واسع في مختلف مرافق الرعاية الصحية، التي تضم الصيدليات والمختبرات ومراكز الآشعة والبصريات والمراكز المتخصصة والعيادات الشاملة وعيادات الأسنان.

وكانت شركة نايس دير الناشئة بمجال تكنولوجيا التأمين الصحي والمتخصصة في تقديم الحلول التأمينية للسوق المصرية، أعلنت في مؤتمر خاص بها، عن تحقيق إنجازات لها خلال الربع الأول من 2023، بأرباح تجاوزت 70% عن العام الماضي، ووصل عدد المستفيدين من خدماتها حوالي 9500.

وقال مصطفى مدحت؛ مؤسس ورئيس مجلس إدارة “نايس دير”، إن شركته تدمج مجموعة من الخدمات المالية والتأمينية بالاستفادة من التقنيات التكنولوجية، لتعزيز نمو الصناعة وإحداث ثورة في التأمين الصحي، وصرح بنجاح شركته في تحقيق إنجازات كبيرة عبر تحسين التقنيات المستخدمة وتوفير حلول أعمال مبتكرة، وتكريس جميع الجهود نحو تطوير الأدوات التكنولوجية، بإنشاء دليل ضخم للأدوية، وتقليل معدلات رفض المطالبات من من 15 إلى 1.5%، باستثمارات بلغت 1.2 مليون دولار، خصص 60% منها لتحسين الأدوات التقنية.

وأوضح أن “نايس دير” شركة شقيقة لـ”الشرق الأوسط لتنمية البرمجيات IT- Fusion التكنولوجية المتخصصة في الخدمات الطبية”، التي تعمل في السوق المصري منذ 15 عامًا.

وأشار إلى أن الشركة تقدم خدمات إضافية، كتسهيل عملية التواصل بين المرضى والأطباء، ومنح الموافقة على صرف الأدوية والتحاليل والأشعة بأسرع طرق للعملاء، وفقًا لشروط الوثائق التأمينية التي يمتلكها كل مكتتب.

وأكد نية الشركة استغلال تمويل تقديم خدمات جديدة في مجال التأمين الصحي والرعاية الطبية، مثل توفير حلول التأمين الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء حسابات التوفير الصحية لمساعدة العملاء على تلقي خدمات التأمين والرعاية الطبية دون عبء مادي كبير.

وقالت إنجي شلش؛ الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق بـ”نايس دير”، إلى توسع محفظة أعمال الشركة، وأعلنت عن تحالفات بين نايس دير مع 4 كيانات بأكثر من 40 ألف مستفيد، مع شركات “سيكم”، و”ليمتلس ناتشورالز” (التابعة لشركة إيفا فارما)، و”الاستشاريون للرعاية الطبية”، و”بنك مصر”، حيث تقدم تلك الجهات خدمات التأمين باستخدام المنصة لإدارة خطط التأمين لموظفيها، إلى جانب الشراكة مع “مصر فاينانس” لتقديم خيارات التمويل لمقدمي الخدمات الطبية، بما يضمن تعزيز التعاون مع شركات التأمين.

وكشفت أن الشركة تستخدم حزمة خدمات شاملة توفرها المنصة، بمجموعة كبيرة من الحلول، منها نايس دير للمستشفيات والعيادات الشاملة، والتي تُعد نظامًا مبتكرًا لإدارة عيادات الأسنان، والدليل الشامل للأدوية، والذي يشمل الموانع الأساسية للأدوية وعلاجات تشخيص التفاعلات، ومحرك البحث الشامل عنها، وتقنية التعرف الضوئي على الحروف والذي يحقق التكامل بين البيانات، علاوة على تحقيق خطوات فعالة في التخصيم بهدف تسهيل العمليات المالية للعملاء.

يُذكر أن نايس دير تعمل على تمكين شركات التأمين الصحي من التواصل مع عملائها بشكل أكثر سلاسة مع التغلب على الاحتيال، حيث تعيد تشكيل قطاع التأمين بفضل ما تمتلكه من شبكة مزودي الخدمات الطبية الواسعة وقدرتها على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة.