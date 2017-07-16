7 آلاف جنيه أوفر برايس على شيفروليه الدبابة لنقص المخزون

أحمد شوقيأدى نقص المخزون لدى الموزعين والتجار إلى تحصيل مبالغ إضافية "أوفر برايس" على سعر شيفروليه الدبابة؛ بنحو 7 آلاف جنيه.ولفت أحد موزعي المنصور للسيارات وكيل شيفروليه إلى أنه مع تراجع حجم المخزون بالسوق؛ تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا جديدًا؛ مشيرًا إلى أن ظاهرة الـ"أوفر برايس" امتدت خلال الشه

أحمد شوقي

أدى نقص المخزون لدى الموزعين والتجار إلى تحصيل مبالغ إضافية “أوفر برايس” على سعر شيفروليه الدبابة؛ بنحو 7 آلاف جنيه.

ولفت أحد موزعي المنصور للسيارات وكيل شيفروليه إلى أنه مع تراجع حجم المخزون بالسوق؛ تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا جديدًا؛ مشيرًا إلى أن ظاهرة الـ”أوفر برايس” امتدت خلال الشهر الماضي للعديد من الطرازات والعلامات التجارية.

وأشار إلى أن بعض التجار يبيعون الفئة الأولى من شيفروليه الدبابة بسعر يتراوح بين 228 و230 ألف جنيه؛ في حين أن سعرها الرسمي نحو 223 ألف جنيه؛ أي أن المبالغ الإضافية المحصلة على السعر الرسمي للسيارة يتراوح بين 5 و7 آلاف جنيه.

ولفت إلى أن الفئة الأعلى من “الدبابة” تباع بمحو 250 ألف جنيه في حين أن سعرها الرسمي يقارب 243 ألف جنيه؛ ليصل الأوفر برايس على سعر السيارة أيضًا إلى 7 آلاف جنيه.

وأضاف أن هذه الظاهرة منتشرة في السوق منذ أكثر من شهر؛ مشيرًا إلى أنها ستشتد خلال المقبلة مع تراجع حجم المخزون في السوق ؛ في ظل الصعوبات التي تواجهها الشركات لاستيراد سيارات منافسة من الخارج.

وأوضح أن صعوبات الاستيراد تصب في صالح شركات التجميع المحلية التي تستفيد من الخصومات الجمركية؛ لأنها تؤدي إلى غياب سيارات منافسة تكون باستطاعتها جذب شريحة من العملاء والضغط على الشركات للاستمرار في السوق.

يذكر أن شيفروليه الدبابة تتصدر قائمة الشاحنات الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري؛ بمبيعات وصلت إلى 5352 وحدة مقابل 7433 وحدة بتراجع 2081 سيارة؛ بنسبة انخفاض 28%. وعلى جدول العلامات التجارية الأكثر مبيعًا؛ بقطاع الشاحنات خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، حلت شيفروليه بحصة سوقية 82,7%، بمبيعات 6774 وحدة من مبيعات القطاع الإجمالية البالغة 8192 وحدة، مقابل 63,1% بواقع 10360 وحدة من مبيعات الفترة المناظرة من 2016، والبالغة 16411 وحدة.