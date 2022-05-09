69 مليونا و691 ألف جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان في القاهرة خلال أبريل

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، خلال شهر أبريل الماضي، 81 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية 8019 طردًا بوزن إجمالي 1676 طنًّا و447 كيلوجرامًا، تم الإفراج عن 42 شهادة سحب جزئية بعدد 5784 طردًا بوزن 1229 طنًّا و585 كيلوجرامًا.

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصَّلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أبريل، 10 ملايين و354 ألف جنيه، وإجمالي الغرامات 22 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة، خلال نفس الفترة، 56 مليونًا و583 ألف جنيه، وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 650 ألفًا و978 جنيهًا، وإجمالي الرسوم المحصَّلة لحساب غرفة الأدخنة 323 ألفًا و789 جنيهًا، ورسم الموارد المالية للدولة ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية المحصلة لشهر إبريل نحو مليون و736 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 2 مليون و902 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، خلال شهر أبريل الماضي، 69 مليونًا و691 ألف جنيه.