69 مليار جنيه تسهيلات من القطاع المصرفى خلال مايو

أحمد الدسوقىقال البنك المركزى، إن إجمالى تسهيلات القطاع المصرفى للعملاء، ارتفعت بواقع 69 مليار جنيه خلال شهر مايو 2017، لتسجل نحو 1.405 تريليون جنيه، مقابل 1.336 تريليون جنيه فى أبريل 2017.وأشار المركزى فى أحدث تقاريره، إلى أن إجمالى التسهيلات الموجهة للقطاع غير الحكومى، ارتفعت من 1.060 تريليو



أحمد الدسوقى

قال البنك المركزى، إن إجمالى تسهيلات القطاع المصرفى للعملاء، ارتفعت بواقع 69 مليار جنيه خلال شهر مايو 2017، لتسجل نحو 1.405 تريليون جنيه، مقابل 1.336 تريليون جنيه فى أبريل 2017.

وأشار المركزى فى أحدث تقاريره، إلى أن إجمالى التسهيلات الموجهة للقطاع غير الحكومى، ارتفعت من 1.060 تريليون جنيه فى أبريل الماضى، إلى 1.069 تريليون جنيه فى مايو الماضى.

وأوضح أنه ارتفعت إجمالى التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الحكومى من 305.315 مليار جنيه فى أبريل الماضى، إلى 335.829 مليار جنيه فى مايو الماضى.

ولفت إلى أن التسهيلات الموجهة للقطاع الصناعى بالعملتين المحلية والأجنبية، قدرت بـ 386.9 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقابل 380.9 مليار جنيه فى أبريل الماضى، مشيرا إلى أن التسهيلات الموجهة لقطاع الخدمات بالعملتين المحلية والأجنبية ارتفعت إلى 319.8 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقارنة بـ 317.9 مليار جنيه فى أبريل 2017.

وقال إن إجمالى التسهيلات الائتمانية للقطاع العائلى بالعملتين المحلية والأجنبية، ارتفعت إلى 238.7 مليار جنيه فى مايو 2017، مقابل 236.09 مليار جنيه فى أبريل 2017 ، بينما ارتفعت التسهيلات لعملاء التجزئة إلى 233.4 مليار جنيه فى مايو الماضى، مقابل 230.1 مليار جنيه فى أبريل الماضى.