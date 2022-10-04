683.2 مليون دولار إيرادات قناة السويس من عبور السفن خلال سبتمبر

سجلت حركة التجارة العابرة من قناة السويس خلال شهر سبتمبر الماضي، إيرادات بلغت نحو 683.2 مليون دولار -دون الخدمات الملاحية- بنسبة زيادة %21.4 مقارنة بنفس الفترة عام 2021، والتى بلغت خلالها حوالى 563 مليون دولار، وفقًا لبيانات الهيئة.

وأشارت البيانات إلى أن أعداد السفن العابرة من المجرى الملاحى بلغت 2024 سفينة، بزيادة %9 مقارنة بالفترة المقابلة عام 2021، التى سجل فيها عبور 1856.

وبلغ حجم الحمولات العابرة من الممر المائى 119.5 مليون طن، بزيادة %9.7 مقارنة بنفس الشهر من 2021، التى وصلت إلى 111.5 مليون طن.

من جانبه، أكد المهندس وائل قدور، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس الأسبق، أن التوقعات تشير إلى اقتراب هيئة قناة السويس من جمع 7.7 مليار دولار بنهاية 2022، رغم تراجع حركة التجارة الدولية بالمجرى فى سبتمبر الماضي، مقارنة بالمراكب العابرة فى أغسطس السابق.

وأوضح أن شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، شهدا ارتفاعًا كبيرًا لناقلات الصب السائل العابرة من القناة، نتيجة استيراد الصين للبترول ومشتقاته.

ولفت «قدور» إلى أنه كلما ارتفعت أسعار النفط اتجهت المراكب للاعتماد على المجرى الملاحى المصرى للعبور من الشمال للجنوب والعكس، باعتباره أقصر الطرق فى المسافة وأقلها تكلفة للرحلة.