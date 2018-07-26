68 سيدة من أفريقيا يشاركن فى تدشين شبكات تنمية الثروة الحيوانية

الصاوى أحمدقالت سونيا مساهل من شمال أفريقيا، إحدى المشاركات فى مؤتمر عموم أفريقيا للثروة الحيوانية، إن هناك 68 امرأة من 32 دولة أفريقية شاركن بشكل مكثف في تدشين هذه الشبكات المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية، وأن الاجتماعات التي انعقدت بينهن ركزت على توسيع الموارد الحيوانية في الحياة البرية، ومناقش



الصاوى أحمد

قالت سونيا مساهل من شمال أفريقيا، إحدى المشاركات فى مؤتمر عموم أفريقيا للثروة الحيوانية، إن هناك 68 امرأة من 32 دولة أفريقية شاركن بشكل مكثف في تدشين هذه الشبكات المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية، وأن الاجتماعات التي انعقدت بينهن ركزت على توسيع الموارد الحيوانية في الحياة البرية، ومناقشة عملية الحوكمة والعدالة في قطاع الموارد الحيوانية، وتدشين شبكة عموم أفريقيا لمشاركة أكبر الأفريقية في هذا القطاع من جانب المرأة، وأنه تم إحداث العديد من التغيير لكن هناك حاجة للمزيد عن طريق التدريب والتعليم، مؤكدة أنهن يريدن أن تكون المرأة فى مراكز صنع القرار.

ولفتت إلى أن الاجتماعات المكثفة بين أعضاء الشبكات،تستهدف التمويل المبتكر والحصول على الموارد المختلفة، مشيرة إلى أن الزراعة تحتاج إلى قدرات فنية وتمويل مستمر وقدرات قانونية.

وقالت إن المرأة من خلال هذه الشبكات نجحت في تبادل الخبرات وإنشاء شبكات وطنية ترتبط بالشبكات القارية، وتعزيز الشبكات الموجودة بالفعل، وأنه جاري العمل على وضع جدول أعمال لمدة أربعة أعوام، وأنها ستكون المحركات الأساسية لهذا القطاع.

وأكدت سارة جوشين عضو رابطة المجلس الأفريقي لتنمية الثروة الحيوانية، إحدى المشاركات أيضا فى المؤتمر، أن دور المرأة الأفريقية في تنمية الثروة الحيوانية، مهم جدا، مشيرة إلى أن تدشين هذه الشبكات علامة فارقة للمرأة الأفريقية وهذا يوم عظيم فى تاريخ المرأة، مؤكدة أن المرأة الأفريقية انتظرت حتى يتم إبراز دورها، لكن فى هذه المرة قررت أن تمسك زمام الأمور.

وأضافت “سارة” أن المرأة الأفريقية اجتمعت وتكلمت عن نفسها وتحدث التحول والتغيير باجتماعات بين سيدات أفريقيا، وكان هناك العديد من التحديات لكن المرأة الأفريقية استطاعت أن تكون جزءا من الرابطة.

وشهد مؤتمر “عموم أفريقيا”الذى نظمته وزارة الزراعة إطلاق وإنشاء أربع شبكات لتنمية الثروة الحيوانية، منها مؤسسة التعليم البيطرى، والرابطة الأفريقية، وشبكات الأعمال التجارية للنساء والشباب في قطاع الموارد الحيوانية تجمع أكثر من 400 مشارك من القارة الأفريقية تستهدف جميعا تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وبدأ العمل فى هذه الروابط منذ 2007.

ويضم المؤتمر، بحسب اعلان الدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الافريقي للثروة الحيوانية، أكثر من 300 مشارك من القارة الأفريقية، فضلاً عن حضور “جوزيفا ليونيل كوريا ساكو” مفوض الاتحاد الافريقي للاقتصاد الريفي والزراعة، ووفد رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً في هذا المؤتمر.