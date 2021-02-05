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678.7 مليار دولار.. العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسيًا في 12 عامًا

تسببت جائحة كورونا في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة
المال - خاص 7:41 م, الجمعة, 5 فبراير 21 7:41 م, الجمعة, 5 فبراير 21

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صعد ميزان عجز التجارة الأمريكي إلى أعلى مستوى في 12 عامًا في 2020، إذ تسببت جائحة كورونا في اضطراب تدفقات السلع والخدمات في التجارة الخارجية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن العجز التجاري قفز 17.7% إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ 2008، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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وهوت صادرات السلع والخدمات 15.7% لأدنى مستوياتها منذ 2010، ونزلت واردات السلع والخدمات 9.5% لأدنى مستوى في أربع سنوات.

وساهم انخفاض الصادرات في انكماش الاقتصاد 3.5 % في العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ 1946، وتشهد تدفقات التجارة تحسنا تدريجيا.

وبالنسبة لديسمبر 2020، انكمش عجز التجارة 3.54 % إلى 66.6 مليار دولار.

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وارتفعت واردات السلع 1.5 % إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر 2020، بينما قفزت صادرات السلع 4.7 % إلى 133.5 مليار دولار

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بقلم المال - خاص

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