673 مليون دولار صادرات متوقعة لمصر من الحُلي والأحجار الكريمة خلال 6 أشهر

توقع المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية وصول صادارات مصر من الحلى والأحجار الكريمة لقرابة 673 مليون دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى وفقا لتصريحات محمد عبد الفتاح، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس لـ«المال».

جدير بالذكر أن صادرات مصر من الذهب والحلى والأحجار الكريمة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة%30 خلال النصف الأول من 2022، لتصل إلى 827 مليون دولار، مقابل 638 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من 2021.

وأكد « الفتاح» – فى تصريحاته لـ«المال» – ارتفاع معدلات الطلب على صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بالخارج ، يتصدرها «الذهب المستخرج من مشروع السكرى» الذى يتم تنقيته ثم تحويله إلى سبائك.

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة وكندا على %99.6 من إجمالى صادرات الحلى والأحجار الكريمة، التى ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالى بنحو %60 لتبلغ 442 مليون دولار، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس فى شهر أغسطس الماضى.

وأكد التقرير ارتفاع صادرات الحلى إلى «كندا» بنحو %50 خلال النصف الأول ، لتسجل ما قيمته 382 مليون دولار مقابل 255 مليونا ، مقابل الفترة من العام السابق.

على صعيد صادرات مصر من الذهب الخام الذى يتم إعادة تصنيعه إلى حلى ومشغولات ذهبية قال «عبد الفتاح» إن الأحدث العالمية الراهنة مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تذبذب ملحوظ فى أسعار المعدن النفيس تجعل غالبية الدول فى حالة ترقب وانتظار حاليا لحين هدوء الأوضاع واستقرارها قبل معاودة الإقبال على شراء واستيراد الذهب الخام والمشغولات الذهبية.

ووفقا لتقرير المجلس زادت صادرات مصر إلى إيطاليا بنحو %2 لتسجل 247 ألف دولار مقابل 242 ألف.

وقفزت صادرات مصر من الذهب و الحلى والأحجار الكريمة لتركيا بنسبة 92% لتسجل مليونى دولار دولار مقابل مليون، ولأمريكا بنسبة %1556 لتبلغ 68 ألف دولار مقابل 4 آلاف.

بينما تراجعت صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة إلى ألمانيا الاتحادية خلال 6 شهور بنحو %55 لتسجل 273 ألف دولار مقابل 603 آلاف.

ويشمل المجلس التصديرى لمواد البناء عدة قطاعات تصديرية وهى صناعات معدنية ، المواد العازلة والسيراميك ، الأسمنت والجبس ، أدوات صحية، حلى ومجوهرات ، زجاج وأثاث ومقاولات.