667 مليون دولار صادرات الحديد والصلب خلال 5 شهور

أعلن المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، عن ارتفاع صادرات الحديد والصلب خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – بنحو 12% لتسجل 667 مليون دولار، مقابل 597 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021.

وبحسب تقرير للمجلس حصلت “المال” على نسخة منه، جاءت إسبانيا على رأس قائمة الدول المستوردة للحديد والصلب المصرى بقيمة 142.1 مليون دولار، تلتها إيطاليا بقيمة 120 مليون دولار، ثم السعودية بقيمة 85.1 مليون دولار، وأمريكا بقيمة 44.3 مليون دولار.

وصعدت صادرات مواد البناء خلال أول 5 شهور من 2022 – الفترة من يناير إلى مايو – إلى 3 مليارات و177 مليون دولار، مقارنة بـ 2 مليار و345 مليون دولار خلال نفس الفترة المماثلة من 2021 بزيادة قدرها 36%، وفق تقرير للمجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء حصلت “المال” على نسخة منه.

يذكر أن صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 بنحو 36% لتسجل 2 مليار و558 مليون دولار، مقابل مليار و883 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.