66.2 مليار جنيه حجم نشاط التأجير التمويلي خلال 8 أشهر

ارتفع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 13.7% في الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 66.203 مليار جنيه، مقارنة مع 58.229 مليار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر تقرير حديث صادر عن هيئة الرقابة المالية تراجع إجمالي عدد العقود وفقا لتقرير الرقابة المالية عن الأنشطة غير المصرفية، بنسبة 39.7%، إلى 1.267 ألف عقد، خلال الفترة يناير – أغسطس 2023، مقابل 2.102 ألف عقد بالفترة المقارنة.

كما انخفض إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال شهر أغسطس بنسبة 22.6% إلى 8.819 مليار جنيه مقابل 11.399 مليار شهر أغسطس 2022.

وتراجع إجمالي عدد العقود بنهاية أغسطس الماضي، بنسبة 32% إلى 157 عقد مقابل 231 عقد بالفترة المقارنة العام الماضي.

واستحوذ قطاع العقارات والأراضي على 86.33% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، يليها سيارات النقل بنسبة 4.04%، ثم الآلات والمعدات بنسبة 3.2%.