66 مليون دولار استثمارات مستهدفة لميرلون الأمريكية

❏ رئيس بتروسيلا: جار إعداد موازنة العام المقبل.. وأنفقنا %55 من المرصود ❏ طفرة تنتظر استثمارات التنقيب عن الزيت الخام ❏ خطة لزيادة إجمالى الإنتاج إلى 8000 برميل يوميا خلال 6 أشهر ❏ صعود الأسعار العالمية تحفز الشركات على مواصلة العملنسمة بيومىتعكف شركة ميرلون الأمريكية، العاملة بمجال البحث والتنق

❏ رئيس بتروسيلا: جار إعداد موازنة العام المقبل.. وأنفقنا %55 من المرصود

❏ طفرة تنتظر استثمارات التنقيب عن الزيت الخام

❏ خطة لزيادة إجمالى الإنتاج إلى 8000 برميل يوميا خلال 6 أشهر

❏ صعود الأسعار العالمية تحفز الشركات على مواصلة العمل



نسمة بيومى

تعكف شركة ميرلون الأمريكية، العاملة بمجال البحث والتنقيب عن البترول فى مصر حاليا، على إعداد الميزانية الاستثمارية الخاصة بعمليات الحفر والتنقيب والتنمية، للعام المالى المقبل 2018/2019، التى من المتوقع أن تبلغ 66 مليون دولار.

تمثل شركة»بتروسيلا» الكيان المشترك المنفذ لعمليات البحث، والتنقيب، والإنتاج، فى امتياز الفيوم، بالنيابة عن شركة «ميرلون» الأمريكية والهيئة العامة للبترول.

كشف طاهر عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة بتروسيلا، فى تصريح لـ»المال» عن أن الشركة بصدد بدء تنفيذ برنامج للمسح السيزمى فى منطقة الامتياز، لاكتشاف أماكن واعدة لحفر آبار جديدة، وزيادة حجم الاحتياطى، البالغ 60 مليون برميل حاليا.

لفت إلى أنه طرحت مناقصة لاختيار الكيان الذى يتولى تنفيذ عملية المسح السيزمى، شمال امتياز الشركة بالفيوم، واختيار شركة أمريكية لتنفيذ ذلك، متوقعا أن تنتهى عملية المسح بالكامل، نهاية العام المقبل، وبعدها حفر البئر الجديدة.

أوضح أن الشركة أنفقت 30 مليون دولار، تمثل %55 من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالعام المالى الجارى 2017/2018، البالغة 54 مليون دولار.

قال إن الاستثمارات أنفقت على عمليات تنمية منطقة الامتياز، وحفر آبار جديدة، وشراء المعدات والآلات، موضحا أن إنتاج الشركة حاليا يبلغ 7800 برميل خام يوميا.

أضاف أن الشركة تستهدف زيادة معدلات إنتاجها لتصل إلى 8000 برميل زيت خام يوميا، خلال 6 أشهر المقبلة، موضحا أن تراجع أسعار الزيت الخام خفضت فترة من معدلات الإنتاج، نظرا لرغبة وقرار الشريك، لكن مع معاودة الأسعار العالمية للارتفاع، تعاود الشركة الإنتاج بأقصى طاقتها، وتشغيل الحقول طبقا لـ»عبد الرحيم».

قال: «زيادة أسعار البترول العالمية ساهمت فى زيادة حجم الموازنة الاستثمارية المرصودة للعام المقبل، وشجعت الشريك الأجنبى على ضخ المزيد لاكتشاف مناطق أخرى واعدة فى الامتياز».

توقع أن تستمر الأسعار العالمية فى الدوران بين مستوى 55 إلى 65 دولارًا للبرميل حتى العام المقبل، مؤكدا أنه عادل للغاية، ويحفز الشركات على مواصلة العمل بأقصى الطاقات، وزيادة حجم الاستثمارات التى تضخ فى مناطق امتيازهم فى مصر.

واصل: «أتوقع حدوث طفرة العام المقبل فى جملة استثمارات شركات التنقيب عن البترول بسبب الارتفاع الحالى فى أسعار خام برنت عالميا».

عن التحديات والعقبات الحالية أمام الاستثمار فى مجال التنقيب عن البترول فى مصر، أكد أن الفترة الماضية كانت تشهد بعض التحديات بشأن توفير الدولار، أو تراجع اسعار الخام عالميا، لكن الآن تحسنت تلك الظروف، وأغلب تعاملات الشركات بالجنيه، والخام العالمى عاود الصعود مجددا، والفترة المقبلة تشهد تحسنا ملموسا، وارتفاعا ملحوظا على صعيد معدلات الإنتاج سواء للزيت الخام، أو الغاز الطبيعى.

عن مستحقات الشركة المتأخرة لدى الحكومة، الناتجة عن شراء حصة الشريك من الخام، قال إن جملة مستحقات الشركة الأمريكية محدودة، لا تتجاوز 50 مليون دولار، مشددا أن الهيئة العامة للبترول تقوم بالسداد بشكل دورى ومنتظم، ولا توجد أى مشكلات، وهناك تفهم من الشركة الأمريكية بشأن وجود متأخرات بسيطة، لا تؤثر على العمل أو الاستثمارات.

لفت عبد الرحيم إلى أن الشريك الأجنبى بالشركة «ميرلون الأمريكية» لا تخطط حاليا للدخول فى مزايدات جديدة، أو شراء حصة من امتيازات أخرى، مضيفا أن الشركة تركز حاليا على امتيازها، ومضاعفة طاقتها الإنتاجية، واكتشاف مناطق أخرى واعدة لبدء الحفر فيها .

قال إن الشركة اتبعت خلال الفترة الماضية عدة آليات لتخفيض نفقاتها، دون تأثير على أعمالها بمنطقة الامتياز، على رأسها تسديد غالبية خدمات الشركة بالجنيه، فيما عدا نسبة بسيطة بالعملة الخضراء.

تابع: «الشركة حريصة على الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية، وتعويض التناقص الطبيعى فى الحقول، التى تمتلكها الشركة معتمدة على العمل بتكنولوجيات وأجهزة حديثة ومتطورة، والتوسع فى استخدام الحفارات بموقع امتيازها».