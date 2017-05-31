66 مليون جنيه أرباح المصرية للمنتجعات في 3 أشهر

رجب عزالدين: أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية تحولها للربحية خلال الربع الأول من عام 2017. وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل الشركة صافى ربح قدره 66 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس، مقارنة بصافى خسارة…

رجب عزالدين:

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للمنتجعات السياحية تحولها للربحية خلال الربع الأول من عام 2017.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل الشركة صافى ربح قدره 66 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية 31 مارس، مقارنة بصافى خسارة قدرها 1.4 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2016.

وأظهرت البيانات المستقلة ارتفاع صافى الربح إلى 41.3 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 29.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 109.39 مليون جنيه، مقابل إيرادات نشاط بقيمة 595.2 ألف جنيه بالربع المقارن من 2016.

وحققت الشركة صافى ربح قدره 10 ملايين جنيه خلال 2016، مقابل أرباح 217.46 مليون جنيه في 2015.