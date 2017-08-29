66 ساحة لصلاة عيد الأضحى في مطروح

معتز محمود أعلن الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف مطروح، أن عدد الساحات الشعبية التى ستقام بها صلاة عيد الاضحي المبارك هذا العام 66 ساحة شعبية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية وأضاف أن هذة الساحات تشمل 26 ساحة بمركز الحمام، و العلمين 4 ساحات، والضبعة 5 ساحات، ومدينة مرسي مطروح 8 ساحات، و النج

معتز محمود

أعلن الشيخ محمد يونس مدير عام مديرية أوقاف مطروح، أن عدد الساحات الشعبية التى ستقام بها صلاة عيد الاضحي المبارك هذا العام 66 ساحة شعبية على مستوى مراكز المحافظة الثمانية

وأضاف أن هذة الساحات تشمل 26 ساحة بمركز الحمام، و العلمين 4 ساحات، والضبعة 5 ساحات، ومدينة مرسي مطروح 8 ساحات، و النجيلة 4 ساحة، و برانى ساحتان، والسلوم ساحة واحد، وسيوة 16ساحة شعبية .

وشدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح على أهمية النشر في وسائل الاعلام المختلفة وإذاعة مطروح لكي يتعرف الأهالي علي أسماء الساحات التى ستقام بها صلاة عيد الاضحي المبارك وقيام مجالس المدن بوضع أسماء الساحات بكل مدينة وتجهيز الساحات لاستقبال المصلين وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين .