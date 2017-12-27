66 ألف عميل ضمن قطاع SMEs ببنك مصر في نهاية أكتوبر

238 مكتب للبنك يقدم خدمات متناهي الصغر بالوحدات المحليةسيد بدر:قال بنك مصر إنه عمل خلال الفترة الماضية على تقديم تمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات



238 مكتب للبنك يقدم خدمات متناهي الصغر بالوحدات المحلية



سيد بدر:

قال بنك مصر إنه عمل خلال الفترة الماضية على تقديم تمويل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالي الحدود المصرح بها لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 6 مليار جنيه وعدد عملاء يقرب من 60 ألف عميل بنهاية العام المالي 30/6/2017 والتي ارتفعت الي 8 مليار جنيه و66 ألف عميل بنهاية أكتوبر 2017، وفقًا لبيان للبنك.

كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج ”مشروعك“ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية

وينتشر البنك في 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتباراً من 26/03/2015، هذا وقد وصلت القروض الممنوحة لكافة المشروعات متناهية الصغر الى 1.3 مليار جنيه لعدد 58634 عميل حتى 30/6/2017 .

وقام البنك بتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ممارسات مستدامة لاكتساب الثقة من خلال عقد ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع البنك الأوروبي للتعمير والتنمية، وكلية فرانكفورت،

وتم تنظيم دورة تدريبية من خلال ورشة عمل لعملاء المشروعات الصغيرة و المتوسطة بمحافظة الإسكندرية بالتعاون مع احد الهيئات الاستشارية وهو الامر الجاري تعميمه في باقي المحافظات، حيث أن ورش العمل تعتبر اليه فعاله لتحقيق الشمول المالي. وتُمكن الشركات من اتخاذ قرارات واعية، والتعامل مع التعقيدات المالية على أساس يومي، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أوضاعها المالية .و المساعدة في دعم النظم المالية و الإدارية للشركة .

كما حصل بنك مصر الشهر الحالي (ديسمبر 2017) على جائزتي الأسرع نموا في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسرع نموا في قطاع التمويل متناهي الصغر لعام 2017 من مجلة (Global Banking &Finance Review).”