652 مبني حكومي في بورسعيد انضم لمنظومة التحول الرقمي

أكد المحافظ أن هناك طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد إطلاق منظومة التحول الرقمي وهو مالمسه المواطن أثناء التقدم للحصول على الخدمة.

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في إطار توثيق تجربة التحول الرقمي التي أطلقت من المحافظة لتصبح أولى المحافظات.

ترأس الوفد اللواء عصام خضر رئيس قطاع موارد البيانات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة عبير صبحي مدير الادارة العامة للوثائق الاستراتيجية.

وحضر اللقاء اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واللواء ابراهيم عزب مدير مركز المعلومات بالمحافظة والمهندسة شيماء جودة مدير إدارة التحول الرقمي.

محافظ بورسعيد : طفرة في الخدمات مع إطلاق منظومة التحول الرقمي

وأكد المحافظ أن هناك طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعد إطلاق المنظومة وهو مالمسه المواطن أثناء التقدم للحصول على الخدمة.

وأشار إلى أن الفترة الني سبقت إطلاق المنظومة شهدت جهودا كبيرة من الأجهزة فيما يتعلق بالبنية التحتية لإتاحة عملية التحول داخل المحافظة بعد أن تم تنفيذ 230 كابينة “MSAN ” لمشروع التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد.

وأوضح أنه تم تنفيذ كذلك 652 مبنى وهيئة حكومية داخل المحافظة فى قطاعات (الصحة – التموين – التوثيق- المرور – النيابات العامة – اقسام ونقاط الشرطة – المحاكم – الشهر العقارى – الطب الشرعى – المراكز اللوجيستية- مراكز خدمة المستثمرين – النيابات الادارية – المراكز التكنولوجية).

من جانبه، أكد اللواء عصام خضر رئيس قطاع موارد البيانات بمجلس الوزارء أن الزيارة تهدف إلى توثيق تجربة التحول الرقمي بالمحافظة وما تحققه من نجاحات.

وأضاف أن المنظومة تسير بصورة نموذجية وأن هناك تعاونا بين المحافظة ومركز المعلومات في هذا الشأن من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار من الشفافية.

وأضاف أن بورسعيد نموذج متميز في تطبيق منظومة التحول الرقمي لما تمتلكه من مراكز تكنولوجية مقامة على أحدث النظم والإمكانيات بالإضافة إلى عنصر الشباب الذي يساعد على نجاح المنظومة.