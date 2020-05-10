651 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت لكل 100 ألف عميل فودافون واتصالات وصيفا

استقبل جهاز تنظيم الاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري 16 شكوى من عملاء فودافون في خدمات المحمول تم الاستجابة لها بالكامل مقابل 651 شكوى في خدمات الإنترنت الأرضي.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن عدد شكوى عملاء أورنج للمحمول وصل إلى 22 شكوى تم حل 92% منها مقابل 119 أخرى في خدمات الإنترنت الثابت، وتمت الاستجابة لـ98% منها.

بينما وصل عدد شكوى عملاء اتصالات مصر من خدمات المحمول إلى 15 شكوى تمت الاستجابة لها بالكامل مقارنة بـ619 أخرى في خدمات الإنترنت الثابت تم حلها بالكامل أيضا.

وتلقى الجهاز 18 شكوي من عملاء المصرية للاتصالات في خدمات المحمول we تم الاستجابة لـ 96% منها مقابل 218 أخرى في خدمات الإنترنت الثابت، وتم الاستجابة لها بالكامل.

وقال تنظيم الاتصالات أن معدل الشكاوى لكل 100 ألف عميل.