اتصالات وتكنولوجيا

651 شكوى من خدمات الإنترنت الثابت لكل 100 ألف عميل فودافون واتصالات وصيفا

خلال الربع الأول من 2020
محمود جمال 9:00 م, الأحد, 10 مايو 20 9:00 م, الأحد, 10 مايو 20

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استقبل جهاز تنظيم الاتصالات خلال الربع الأول من العام الجاري 16 شكوى من عملاء فودافون في خدمات المحمول تم الاستجابة لها بالكامل مقابل 651 شكوى في خدمات الإنترنت الأرضي.

وبحسب بيان صادر عن الجهاز، فإن عدد شكوى عملاء أورنج للمحمول وصل إلى 22 شكوى تم حل 92% منها مقابل 119 أخرى في خدمات الإنترنت الثابت، وتمت الاستجابة لـ98% منها.

بينما وصل عدد شكوى عملاء اتصالات مصر من خدمات المحمول إلى 15 شكوى تمت الاستجابة لها بالكامل مقارنة بـ619 أخرى في خدمات الإنترنت الثابت تم حلها بالكامل أيضا.

وتلقى الجهاز 18 شكوي من عملاء المصرية للاتصالات في خدمات المحمول we تم الاستجابة لـ 96% منها مقابل 218 أخرى في خدمات الإنترنت الثابت، وتم الاستجابة لها بالكامل.

وقال تنظيم الاتصالات أن معدل الشكاوى لكل 100 ألف عميل.

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بقلم محمود جمال

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