6500 طن بوتاجاز تصل لموانئ السويس

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة و النوى اكسبريس و بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 392 راكبا و 116 شاحنة بضائع و 9 شاحنات عفش ركاب و 9 سيارات، بينما تغادر السفينتان الرياض والحرية 2 وعلى متنها 480 راكبا و 77 شاحنة و 23 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين محبة والحرية 2 وعلى متنهما 39 راكبا و 33 شاحنة بضائع و 4 شاحنات عفش ركاب و 2 سيارة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 123 راكبا و 97 شاحنة و 14 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 914 راكبا وتداول 77 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 195 راكبا و 5 برادات و 5 تريللا و 2 سيارة.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى آيلة، سينا، بريدج وعلى متنها 268 راكبا و 19 برادا و 8 تريللا وسيارة و 2 باص جيت، فيما غادرت ثلاث سفن وهى آيلة، سينا، بريدج وعلى متنها 451 راكبا و 33 برادا و 7 تريللا وسيارة و 2 باص جيت.